La plataforma que quiere unir a venezolanos a pesar de la distancia

A raíz de la ola de venezolanos que están dejando su país surgió el Movimiento Venezolanistas, que a través de la plataforma tecnológica Freedom Social Technology buscan que la comunidad de venezolanos se fortalezca y se apoye mutuamente y proponer nuevos espacios de discusión para generar soluciones de cara a la crisis que atraviesa el país.



El Movimiento Venezonalistas decidió llevar a cabo su estrategia de unir a la comunidad venezolana a través de la aplicación Freedom Social Technology, de la cual hace parte el movimiento desde hace dos meses.

El usuario debe entrar a la aplicación y acceder a la sección que tiene Venezonalistas para poder proponer ideas o proyectos que le apunten a cómo resolver la crisis que atraviesa el país. Además, quienes ingresen a la App pueden votar con un 'me gusta' o 'no me gusta' por las propuestas que estén en la plataforma.



"Freedom Social Technology es la plataforma que nos está permitiendo conectar a los venezolanos a nivel mundial, aunque a la plataforma también pueden ingresar personas que no sean venezolanas y quieran ayudar con esta causa", cuenta Tatiana Mendoza, líder del proyecto.



Se calcula que hay más de 4 millones de venezolanos dispersos producto de las masivas movilizaciones hacia el exterior que se han venido presentando en los últimos años a raíz de la crisis económica que enfrenta el país.



De acuerdo con cifras de American Community Survey (ACS), en los últimos quince años la migración de venezolanos a Estados Unidos incrementó en un 139 %. En el caso de Chile la cifra se ha multiplicado 13,8 veces, en Colombia se reportó un crecimiento de hasta 11,3 veces más migrantes venezolanos en 2017 que en 2015 y en Brasil los registros indican un incremento de 9 veces.



