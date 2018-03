Conferencia de Ciberseguridad RSA de Dell recibe críticas

06 de marzo 2018 , 06:49 a.m.

Profesionales de seguridad cibernética de empresas como Facebook y Alphabet anunciaron el lunes una alternativa propia a la Conferencia RSA de ciberseguridad, organizada por Dell. Critican a la principal reunión de la industria en el tema por la escasez de mujeres dentro de la agenda al programar solo una conferenciante femenina .

OUR Security Advocates, también conocido como OURSA, aseguraron que su evento de un día será en San Francisco, EE. UU., el 17 de abril y contará con múltiples oradoras. La conferencia alternativa tendría lugar un día después del inicio de la Conferencia RSA, que tiene una semana de duración y estará a unos 1.600 metros de distancia.



Sandra Toms, vicepresidenta de la RSA Conference, dijo en una entrevista que los críticos podría ver la situación de una manera diferente una vez que su equipo termine de presentar oradores, lo que dijo que ocurrirá pronto. El evento llevó a California a unos 43,000 asistentes el año pasado.



La diversidad es "algo de lo que todos somos muy conscientes e intentamos influir más positivamente", dijo Toms.



Sin embargo, los organizadores de OURSA decidieron lanzar de todos modos el evento después de considerar que la garantía por parte de la RSA es insuficiente.



"Necesitamos al menos tomar estos primeros pasos iniciales hacia una mayor inclusión", dijo Amie Stepanovich, una de las organizadoras que trabaja en el área de política de EE. UU. para el grupo de defensa de los derechos digitales Access Now.



Los expositores principales principales de la RSA son 22 oradores, dentro de los que incluyeron como la única mujer a Monica Lewinsky, pasante de la Casa Blanca durante el mandato del presidente Bill Clinton y ahora activista en temas ciberacoso. La lista de este año hasta el momento tampoco incluyó a ningún funcionario del gobierno actual de los EE. UU.



La iniciativa de OURSA subraya la creciente presión sobre las conferencias tecnológicas para demostrar que no solo se están adaptando a las mujeres y las minorías, sino también que contarán con individuos tradicionalmente subrepresentados de una manera más prominente.

Alex Stamos, un organizador de TrustyCon, que ahora se desempeña como director de seguridad de Facebook, también ayudó a impulsar el evento alternativo de OURSA después de dirigir un tweet la semana pasada a la RSA con una serie de nombres de posibles mujeres que podrían hablan del tema.

TrustyCon fue otra experiencia en la que activistas se dirigieron en protesta contra la RSA. En 2014, expertos en seguridad boicotearon y formaron la alternativa TrustyCon, específicamente para protestar contra el trabajo que RSA Security realizaba para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU.



La compañía tecnológica Dell absorbió a RSA y el evento anual a través de una adquisición en 2016.



RSA juzga las 2.500 presentaciones que recibe por 500 funciones de oratoria basadas en el contenido propuesto, dijo Toms.



La directora ejecutiva de seguridad de Luta, Katie Moussouris, quien rechazó dos ideas de discusión este año, dijo que trataría de asistir tanto a RSA como a OURSA para maximizar el trabajo en red. Dijo que la responsabilidad debería recaer en los patrocinadores para "presentar candidatos más calificados y diversos".





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters