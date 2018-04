No caiga en la trampa: ¡No dé clic a correos falsos!

30 de abril 2018 , 10:55 a.m.

Correos falsos que supuestamente son de Facebook, de la Fiscalía General, estafas con promociones en Avianca y ahora de Migración Colombia... Los cibercriminales cada vez buscan una estrategia distinta para engañar a sus víctimas, haciéndose pasar por alguna autoridad, y lograr infiltrarse en los equipos y robar información.

La última conocida es el correo de Migración Colombia en el que dice "Usted tiene un proceso pendiente y no se le permitirá la salida del país” y llega desde la cuenta notificaciones@migracioncolombia.gov.co.



Los cibercriminales adjuntan un archivo comprimido en el que se ofrece encontrar más información, pero realmente buscan la propagación de malware. En este caso, Migración indicó que la entidad nunca notifica este tipo de decisiones a través de medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación.



Esa es una de las principales advertencias que hace la Fiscalía y la Policía: una citación o información siempre irá en el cuerpo del correo y no como un archivo adjunto. Generalmente, los archivos adjuntos contienen virus y pueden dañar el computador. Además. Verifique que las citaciones provengan de cuentas oficiales.

Una citación o información siempre irá en el cuerpo del correo y no como un archivo adjunto. Generalmente, los archivos adjuntos contienen virus y pueden dañar el computador

Recomendaciones de la Policía

* No de clic en hipervínculos o archivos adjuntos: cualquier link que sea sospechoso, podría revelar la información bancaria a un tercero, desconfié de remitentes desconocidos.

* Mantenga todas las aplicaciones actualizadas.

* Back- up de su información: para prevenir la pérdida de información por un ataque, lo más efectivo es contar con copias de respaldo de toda su información, las cuales podrán guardarse en la nube.

* No combine sus cuentas personales con sus cuentas empresariales.



