YouTube pide disculpas por bloquear contenidos LGBT

21 de marzo 2017 , 09:27 a.m.

Luego de que un grupo de reconocidos ‘youtubers’ y blogueros de la comunidad LGTB denunciaran que sus contenidos no se publicaban pues aparecían bloqueados y filtrados, YouTube emitió un comunicado en el que pidió disculpas por el hecho.



Los videos habían sido incluidos en el modo restringido, una función para bloquear contenido para adulto por “restricciones de edad y otras señales para identificar y filtrar contenido potencialmente inapropiado".



“La intención del modo restringido es filtrar contenido para el pequeño número de usuarios que quieren más experiencias limitadas”, señaló YouTube.

De acuerdo con la compañía “los videos LGBTQ + están disponibles en Modo Restringido, pero los videos que tratan temas más delicados pueden no estarlo".







"Ustedes bloquearon mi video que trataba justo sobre las etiquetas que enfrentamos a diario; era un video hecho para los jóvenes LGBTQ -- nada es [contenido] sensible", tuiteó el usuario Jordan Doww.



"Lamentamos cualquier confusión que esto haya podido ocasionar, y estamos averiguando más sobre sus preocupaciones. Estamos orgullosos de representar a la comunidad LGBT en nuestra plataforma. Son una parte muy importante de lo que YouTube representa", agrega el comunicado.



La compañía hizo referencia a que el 1,5 por ciento de las vistas diarias de YouTube provienen de personas que tienen activado el modo restringido. Sin embargo, aclaró que el sistema a veces comete errores al entender el contexto y los matices.



Estamos orgullosos de representar a la comunidad LGBT en nuestra plataforma.

TWITTER

A message to our community ... pic.twitter.com/oHNiiI7CVs — YouTube Creators (@YTCreators) 20 de marzo de 2017

Google toma medidas para evitar publicidad junto a contenido inapropiado





A la polémica se suman las denuncias de empresas y del gobierno británico que señalan que su publicidad aparece al lado de contenidos racistas, homófobos o extremistas. El gigante de internet Google anunció el martes medidas para evitar esta situación.



"Sabemos que los anunciantes no quieren ver sus anuncios junto a un contenido que no se ajusta a sus valores. Por eso a partir de hay adoptaremos una posición más dura sobre el contenido de odio, ofensivo y despectivo", dijo el director comercial de Google en el blog de la compañía.



El gobierno británico, los fabricantes automovilísticos Volkswagen, Toyota, y Nissan, los bancos RBS, HSBC y Lloyds, la BBC -la corporación británica de medios públicos-, las cadenas de comida rápida McDonald's y Domino's Pizza, entre otros, habían retirado su publicidad de Google a consecuencia este asunto. Schindler admitió que las empresas formulan sus directrices sobre dónde y cuándo quieren que aparezcan sus anuncios, y dijo que la empresa les dará más control.



"En los próximos días y meses, introduciremos nuevas herramientas para que los anunciantes controlen de manera más consistente y fácilmente donde aparecen sus anuncios en YouTube e internet", escribió Schindler.



En el caso de YouTube, por ejemplo, la publicidad contratada aparece junto a los videos y una parte del dinero va a los autores de esos videos, entre los que hay de todo tipo, incluyendo grupos extremistas. El anuncio se produce al día siguiente de que un alto directivo de la empresa informática estadounidense pidieras disculpas.



"Me gustaría pedir disculpas a los socios y los anunciantes que hayan podido resultar afectados porque sus anuncios aparecieron al lado de contenido polémico", dijo Matt Brittin, presidente de la división de Europa, Medio Oriente y África. Al anunciar que retiraba sus anuncios, el gobierno británico dijo que era "totalmente inaceptable que la publicidad pagada por el contribuyente aparezca junto a contenidos inapropiados, y este mensaje se le transmitió muy claramente a Google"

TECNÓSFERA CON AFP