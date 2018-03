Guía para montar el mejor teatro en casa

Los teatros caseros son una gran opción para mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar. Se trata de sistemas de proyección asociados a parlantes de alta calidad que reproducen el audio de sus películas o series favoritas.



A la hora de adquirir uno, debe fijarse en que la potencia del equipo se ajuste al espacio de la sala: mientras más grande sea, aumentan las posibilidades de adquirir una pantalla más grande y múltiples parlantes. Y con ellos, más decibeles.

En el caso de los equipos de sonido, a mayor número de parlantes, mayor ambiente sonoro. También es clave cubrir los bajos. Si bien un sistema con 5 puntos de sonido puede darle una experiencia óptima, puede incorporar también un ‘subwoofer’ o altavoz de tonos graves. Es lo que se denomina ‘sonido envolvente 5.1’, y alude a cinco canales de banda completa y un canal de baja frecuencia. En el mercado puede encontrar referencias 7.1.

Audio envolvente

Otro aspecto a revisar son los formatos de sonido. Las preferencias de los usuarios varían según el uso: para unas personas escuchar música puede resultar tan emocionante como jugar una partida de ‘Call of Duty’. Los sistemas multicanales pueden orientarlo, por ejemplo, sobre la dirección de la que proviene un vehículo, pero puede que escuchar las guitarras a un lado y las trompetas por el otro no le resulte tan satisfactorio.



En materia de ambientes envolventes de última generación, imperan el Dolby Pro Logic IIX y el DTS Neo 6. Cada sistema cuenta con su propia fanaticada. Poco a poco se va abriendo paso la tecnología Dolby Atmos, que lleva el audio envolvente a otro nivel y hace necesarios altavoces de techo. La nomenclatura técnica gana así otro dígito y 5.1, por ejemplo, pasa a ser 5.1.2 (por los dos altavoces de techo de la configuración).



Otras opciones son sistemas de menor precio que vienen con versiones anteriores, como el Dolby Digital EX y DTS ES.



Además del valor y las especificaciones, considere el espacio que destinará para utilizar el sistema. Asesórese con el vendedor y verifique si la organización predeterminada del sistema se ajusta los espacios de su hogar. Aunque no lo crea, el número de muebles y el tipo de piso pueden cambiar el efecto sonoro. Un piso de madera puede absorber más el sonido y vibrar más que uno de mármol.



Si el espacio es un problema, otra opción puede ser instalar barras de sonido. Por lo general, se trata de dispositivos de audio alargados que se acomodan debajo o al lado del televisor de forma vertical. Las barras van acompañadas de un ‘subwoofer’ inalámbrico que, en lugar de distribuir el sonido en el ambiente desde distintos puntos, eleva la potencia de audio del televisor.



Dependiendo del modelo, algunos permiten conectar otros dispositivos como portátiles, celulares y tabletas.



De acuerdo con William Ponce, gerente de producto de Audio y Video para Samsung Colombia, “la barra de sonido se adapta al estilo de los hogares colombianos, pues decora con estilo el espacio de una sala o habitación y su conexión mediante un solo cable, y la accesibilidad desde el celular le permiten complementar la experiencia envolvente del centro de entretenimiento”.

¿Proyector o televisor?

Así como con el sonido, definir cómo lograr la imagen ideal también pasa por tener en cuenta el tamaño y la distribución de los espacios. En el mercado hay modelos de televisores 4K, pero la tecnología de proyección evoluciona a pasos agigantados.



En general, la ventaja en definición la tienen aún los televisores, que han visto bajar sus precios y mejorar su desempeño. Pero mientras que un proyector puede superar las 300 pulgadas en dirección diagonal y permitir que 20 personas vean un partido de fútbol, los televisores actuales difícilmente superan las 80 pulgadas.



En materia de brillo, los televisores cuentan con una intensidad luminosa superior a la de los proyectores convencionales, que distorsionan más la imagen cuando hay fuentes de luz exterior.



De la misma manera, los proyectores vuelven a quedar en desventaja en la mezcla de los niveles de negro y de brillo, porque deben ser usados preferiblemente en una sala a oscuras, mientras que las pantallas OLED de los televisores pueden ofrecer negros puros.



Los proyectores logran una buena gestión de color, pero algunos modelos de televisores cuentan con definición HDR, que hace que el contraste dinámico resalte los tonos y haga mucho más atractivas las imágenes.



En cuanto al mantenimiento, los televisores pueden superar perfectamente los 5 años o más de uso dependiendo del cuidado. Por su parte, los proyectores, que tienen lámparas incorporadas, suelen durar menos, pero es posible arreglarlos con kits de repuesto a un menor costo.

La decisión

Si ya tiene un presupuesto, puede conseguir sistemas de teatros en casa desde 500.000 hasta 3’000.000 de pesos. Empiece por ver cuáles son sus opciones. Marcas como Sony, Bose, Panasonic, Samsung y LG ofrecen distintas combinaciones de potencia, conectividad y compatibilidad.



Hoy en día la alta definición es la norma, tanto en audio como en video. Por eso, evite sistemas que no cuenten con conexiones HDMI para llevar señales de audio y video digital.



Si usted quiere conectar directamente reproductores de DVD y consolas de videojuegos, como la PlayStation 4 o la Xbox One, que soporten contenidos de alta definición, esto resultará vital.

Glosario básico de términos

‘Watt’ (vatio): Unidad de potencia. Cada parlante tiene una medida (60, 80, 110, etc.) La potencia total es la suma de los ‘watts’ de cada altavoz. Hay sistemas de 300, 800, 1.000 o más ‘watts’.



HDMI: (o High-Definition Multimedia Interface). Conexión de alta definición con el televisor.



Dolby: Llamado así por la firma que lo desarrolló, es un sistema que emite audio por separado para crear el efecto ‘envolvente’ del cine. Tiene variantes, como Pro Logic o Atmos, que mejoran la calidad del sonido.



Blu-ray: Formato de video de alta definición (HD), con mayor calidad que la del DVD.



‘Subwoofer’: Es el parlante dedicado a la generación de sonidos bajos.



