Mejore sus búsquedas en Google con estas recomendaciones

Aunque en general Google es una herramienta sencilla de usar, existen algunos trucos que pueden ayudar a las personas para encontrar información más exacta.



De acuerdo con Juan Felipe Rincón, líder global en temas de búsqueda orgánica en Google, para realizar consultas más detalladas es necesario utilizar un lenguaje más natural.



"Nosotros desde la compañía recomendamos utilizar oraciones completas sobre búsquedas en particular. Además, es importante tener en cuenta que Google hace búsquedas con los sinónimos de las palabras ingresadas, de ahí la importancia de buscar de una manera diferente la información necesitada", añade.

Rincón también asegura que en las páginas más profundas de resultados, es posible conseguir información.



"Si alguien está haciendo una búsqueda muy general de un tema, quizás encuentre un buen valor revisando las páginas más profundas. No descarte los resultados de las páginas 9, 10 ó incluso mayores. Sin embargo, entre más precisa sea la cadena de búsqueda, hay menos probabilidad de que las páginas profundas tengan la respuesta", agrega.

Recomendaciones para mejorar las búsquedas

Búsquedas dentro de páginas específicas: Para encontrar información dentro de una web particular escriba en Google site: + la dirección del sitio y su término de búsqueda.



Por ejemplo: puede escribir Site:www.economist.com Colombia y encontrará toda la información que sale en la revista The Economist con la etiqueta Colombia.



De otro lado, si quiere llevar este truco un poco más allá puede buscar en sitios con extensiones particulares como. edu o .gov o .org. Por ejemplo, si usted estudia física podría hacer una búsqueda de este tipo: Site:edu exámenes de bachillerato de física.



Busque por autor o por título: Usando la instrucción autor: + el nombre del autor o intitle: + palabra clave, puede buscar respectivamente artículos de una persona en particular o una página con esa palabra en el título.



Consultas por formato: Si lo que quiere es encontrar archivos con un formato particular, como documentos, presentaciones o imágenes use filetype:+ la extensión (como jpg o pdf).



Busque entre rangos: Si hay un rango de fechas, medidas u otros números que desea encontrar, utilice dos puntos seguidos (..) para establecer un intervalo, por ejemplo, "neurología 2000..2016" o "celulares inteligentes...1’000.000" Excluya uno de los números para establecer un mínimo o máximo.



TECNÓSFERA