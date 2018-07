Paso a paso para aumentar la privacidad en Facebook

Facebook enfrenta su mayor crisis desde su creación en el 2004. Esto, tras el escándalo de Cambridge Analytica, que empleó datos de 87 millones de usuarios de la red social sin su consentimiento para usarlos en campañas políticas.



El mayor problema ahora es recobrar la confianza de los usuarios. “Facebook sin sus usuarios no es nada. Es como un diario sin periodistas que lo alimente de información: son los usuarios los que le dan vida, suben información, hacen relaciones. Y de esas interacciones se genera una enorme cantidad de datos que usa la compañía para vender publicidad”, dice Jorge Pérez, investigador del Instituto Milenio de los Fundamentos de los Datos.

“Tú no eres el cliente de Facebook, son las marcas que pagan por la publicidad. Tú en realidad eres el producto, y por eso la plataforma es gratis. El tema es que los usuarios no tienen conciencia del valor de sus datos, y ni siquiera leen las condiciones de uso al abrir una cuenta en Facebook”, aclara con convencimiento el académico.



Las personas –incluso de manera consciente– han cedido su vida privada a las plataformas digitales. Mediante esos datos Google puede hacer búsquedas más precisas, Netflix da recomendaciones de películas que de verdad son apropiadas y Amazon sugiere un libro del género literario preferido.



El caso de Cambridge Analytica es un remezón para que las personas tomen conciencia de la importancia de cuidar los datos que comparten. “Usualmente yo confío en alguien hasta que me da razones para dejar de confiar, y Facebook me está dando razones para dejar de confiar en él”, explica Joseph Holt, profesor de ética empresarial en la Universidad de Notre Dame.

Lo que sabe Facebook de mí

En ‘Configuración general de la cuenta’ (www.facebook.com/settings) existe la opción ‘Descargar una copia de tu información’. Aquí es posible descargar un archivo con la información que la red social tiene del usuario. En mi caso, eran 1,3 gigabytes de información que incluían fotografías, videos, mensajes, mis publicaciones, datos de mis familiares, el lugar donde vivo, como también los artistas, libros y películas que me gustan. También estaban mis preferencias para así desplegarme avisos personalizados en mi cuenta, y hasta una lista de la publicidad a la que había hecho clic.

Eliminar Facebook

Para salirse de Facebook hay dos caminos. El más definitivo es eliminar la cuenta. Esto se hace desde www.facebook.com/help/delete_account. Según la red social, toma cerca de 90 días eliminar los datos, y no todos son borrados; entre ellos, los mensajes enviados a otros usuarios. “Cuando te sales de Facebook la cuenta queda inactiva, pero tus datos siguen ahí. Puede que no estén tus fotos, pero sí tus relaciones con otras personas y otra cantidad enorme de metadatos. El problema que tiene el usuario es que no hay forma de comprobar que Facebook borra los datos. Además es difícil exigir la comprobación de la eliminación de los datos”, dice Juan Ignacio Nicolossi, máster en Terrorismo y Seguridad y académico de Ingeniería de la Universidad de los Andes.

Desactivar la cuenta

El otro camino es temporal y consiste en desactivar la cuenta. “Lo hago a menudo, sobre todo cuando necesito enfocarme en un proyecto o relajarme un poco. Apago el ‘ruido’ que proviene de Facebook”, explica Siva Vaidhyanathan, profesor de Estudios de Medios en la Universidad de Virginia. Esta solución permite que otros no vean la cuenta, pero los datos siguen ahí, y es solo un apagón temporal. El usuario puede reactivarla cuando desee. Se hace desde este enlace: www.facebook.com/deactivate/

Configurar la privacidad

Si la opción es mantener la cuenta, es posible seleccionar aquellos datos que sí se desean compartir. En el menú ‘Privacidad’, el usuario puede determinar quienes verán sus publicaciones (abierto a todos, que lo vean solo los amigos, solo yo, etc.). Lo mismo se puede hacer para restringir el acceso a datos que se comparten, como el teléfono, la lista de amigos o el correo electrónico.

Video Cómo activar la nueva autenticación en dos pasos de Facebook

Restringir aplicaciones

Facebook es una plataforma abierta y deja que otros desarrolladores creen aplicaciones como juegos, páginas, grupos, encuestas, etc. Fue precisamente una de estas aplicaciones –un test para descubrir la personalidad digital del usuario– el que sirvió para acceder a los datos de millones de cuentas.



La red social da la posibilidad de saber a qué aplicaciones se les ha dado permiso para acceder a los datos que se amontonan en Facebook. Para acceder a esa información hay que ir al menú Aplicaciones (www.facebook.com/settings?tab=applications). En mi caso eran más de 186, que en su mayoría no recordaba. Al hacer clic en cada una, es posible conocer a qué datos acceden, e incluso se puede eliminar dicha aplicación.

Eliminar la publicidad

Se trata de una categorización del usuario que da vida a un perfil que permite entregarle publicidad acotada a sus intereses. Se moldea a partir del análisis de lo que se sube a Facebook y las interacciones con otros usuarios. A una persona, por ejemplo, pueden categorizarla como ‘viajero frecuente’, ‘amigo de extranjeros’, ‘que cumplen años en junio’, ‘lejos de la familia’, ‘que prefiere bienes de un valor alto’.



Facebook permite cambiar ese perfil, eliminar categorías e incluso desactivar publicidad sobre ciertos contenidos. También es posible desactivar la publicidad focalizada y en su lugar ver publicidad genérica. En los ajustes de publicidad, el usuario necesita desactivar todos sus intereses, interacciones con compañías, con sitio, páginas y otra información personal.



ALEXIS IBARRA O.

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl