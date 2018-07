Recomendaciones para no quedarse sin batería en el celular

Si bien el consumo de la batería del celular depende en gran medida del uso que cada usuario le dé a su teléfono, existen algunos trucos para garantizar una mayor duración.



De acuerdo con la gran encuesta TIC 2017 del Ministerio TIC, las redes sociales son las plataformas más usadas por los colombianos en sus ‘smartphones’, aplicaciones que provocan un gasto de energía bastante alto. Google Maps, WhatsApp y Facebook se encuentran en la lista de la compañía Avast de las 10 ‘apps’ que más agotan la batería de los teléfonos. Así que, si quiere que su dispositivo móvil tenga una mayor autonomía, es importante que aplique diariamente estas buenas prácticas de uso:

Pilas con los videos

Limitar el consumo de video es uno de los consejos ineludibles. Ricardo Triana, gerente de producto de Huawei Colombia, recomienda deshabilitar la reproducción automática en redes sociales como Facebook. “Definitivamente el consumo de video es una de las prácticas que más batería gastan porque todo el tiempo la pantalla está prendida y consumiendo datos o wifi permanentemente. Si la reproducción está configurada automáticamente, vamos a ver videos que no necesitamos y que nos van a consumir batería, lo mejor es deshabilitarla”, dice.



Para eliminar esa opción en Facebook vaya a ‘Configuración’, y luego ingrese a la sección de videos. Allí verá la opción reproducciones automáticas.

Gestores de energía

La mayoría de fabricantes han incluido en sus ‘smartphones’ aplicaciones para gestionar algunas configuraciones que ayudan a optimizar el rendimiento del equipo, entre ellas la del consumo de batería. Normalmente esta herramienta se encuentra por el nombre de ‘Gestor de teléfono’ o ‘Administrador de teléfono’ y posibilita, entre otras cosas, disminuir el tiempo de espera en la pantalla para ahorrar energía, gestionar el inicio y la ejecución en segundo plano de ‘apps’ y restringir el inicio automático de las mismas.



“Se encuentra en los ajustes y es una herramienta que permite optimizar el tema de batería, memoria, modo de rendimiento, almacenamiento y seguridad. Hace un escaneo del teléfono y da, por ejemplo, la opción de que no lleguen las notificaciones de todas las apps sino solo las que el usuario quiere”, explica Sonia Vanegas, máster ‘trainer’ de la línea de celulares de Samsung Colombia.

Que no se descargue

Ser cuidadoso con el proceso de carga es uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta para ayudar a prolongar la vida útil de la batería. En primer lugar, los expertos recomiendan evitar dejar descargar por completo el teléfono. “La recomendación es que cuando llegue al 15 por ciento se ponga a cargar inmediatamente porque dejarlo hasta que se apague afecta los ciclos que la batería puede ofrecer”, dice Vanegas.



Triana agrega que una batería normalmente ofrece entre 300 a 500 ciclos de carga y descarga, pero ciertas prácticas hacen que la cifra disminuya.



“Dejar descargar el celular al 0 por ciento es de las cosas más nocivas porque eso hace que se incremente la degradación de los materiales que tiene la batería internamente”, señala. El especialista también comenta que se debe evitar cargar el teléfono por tiempos cortos. “Los celulares tienen la tecnología de ‘supercharge’ que hace que con 30 minutos puedas disfrutar una carga de hasta el 58 por ciento, pero si el usuario abusa de ese mecanismo y lo conecta 5 minutos y se va, y al otro día 10 minutos y se va, eso puede afectar la batería”, dice.

Si no lo usa, deshabilite

Desactivar algunos servicios de conexión mientras no los esté utilizando puede hacer la diferencia. Tiene la opción de desactivar los datos móviles, el ‘bluetooth’, el GPS, la sincronización automática, la vibración y la rotación automática. Tenga en cuenta que el consumo de wifi es 40 por ciento menor que el consumo de 4G, según explica Triana.



Por otro lado, ajustar el brillo manualmente es una posibilidad que también le ayudará en el proceso de conservación de la batería. “Hay unas pantallas tipo led que permiten hacer una configuración de colores para garantizar un menor uso de batería”, comenta el experto. También se aconseja activar la configuración automática de brillo para que dependiendo de la luz que recibe de los sensores, el teléfono se ajuste.

Otras claves:

Si no va a consumir contenido multimedia, Sonia Vanegas recomienda bajar la resolución de la pantalla a ‘High Definition Plus’ (1.440 x 720). Este ajuste manual cambia la claridad y, por lo tanto, permite una disminución del gasto de energía. Aunque el tamaño y la distribución del contenido no se ven afectados, es posible que se deshabiliten algunas apps en ejecución. Hay celulares que también permiten disminuir automáticamente la resolución de la pantalla.



Cada vez que pueda, cierre la sesión de redes sociales como Facebook o Instagram. “La mayoría de ellas dejan guardar la contraseña, así que normalmente se tendrá un acceso directo y rápido sin tener que ingresar de nuevo los datos”, explica Vanegas. iOS también permite activar o desactivar las apps que usan el sistema de posicionamiento global en segundo plano, así como las aplicaciones que requieren estar validando actualizaciones en internet, según explica Alexánder Franco, líder técnico de iShop.



Al no cargar todo el contenido, usar las versiones ligeras de apps como Facebook o Twitter ayuda a tener un consumo eficiente de batería, según Venegas.



Active el modo de ahorro de energía y, cuando sea necesario, el modo ultra, que ofrecen algunos fabricantes. Esta modalidad apaga muchos de los servicios del teléfono y, aunque puede dejar ciertas apps disponibles para que trabajen en segundo plano, casi siempre el equipo queda con la mínima conexión del teléfono, por lo que es recomendable utilizarlo solo para situaciones extremas.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnología

En Twitter: @Anamariavd19