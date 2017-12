Lo de la Unión Europea es una mala noticia para Uber. Esta es la razón

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) determinó ayer que Uber es un servicio de transporte -y no una plataforma digital-, al que se le pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis. Esta decisión representa un revés judicial para la compañía estadounidense que ha sido objeto de las críticas de taxistas en todo el mundo. El fallo indica que al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación del servicio.

Aunque Uber argumenta que es una aplicación digital que actúa como intermediaria entre conductores y clientes, la justicia europea considera que la empresa crea "una oferta de servicios de transporte urbano" y responde así en virtud del marco legal europeo al "ámbito de los transportes" y no al "de la sociedad de la información", como pretendía demostrar la empresa estadounidense.



Esta determinación se da luego de una demanda por competencia desleal interpuesta en 2014 por la asociación de taxistas de Barcelona Élite, lo que provocó la suspensión del servicio en algunas ciudades europeas donde funcionaba.



¿Qué va a pasar entonces con Uber tras este fallo? ¿Afectará el funcionamiento de la plataforma en otros países?



La empresa con sede en Estados Unidos señaló que la decisión judicial no cambiará la situación "en la mayoría de los países de la UE", donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional. “En 2016 ya se relanzaron los servicios en ciudades como Madrid y Berlín de acuerdo a extensos acuerdos con autoridades. En otros países, como Francia y el Reino Unido, Uber provee a millones de usuarios y socios conductores acceso a transporte bajo la regulación actual”, señaló la compañía en un comunicado.



Por otro lado, el portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, dijo que la sentencia no tiene ya "ninguna implicación práctica" porque el modelo de negocio cambió en 2016. En una declaración a Efe el vocero señaló que el fallo "llega con un desfase de tres años", ya que responde a un requerimiento realizado en 2014 por un juez de Barcelona (teniendo en cuenta la demanda de los taxistas) en relación a un modelo de negocio que la empresa estadounidense cambió en marzo de 2016. Según el vocero, la compañía funciona desde el año pasado con un modelo de negocio basado en las licencias VTC, que otorgan autorizaciones para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor.



La firma también aseguró que algunos países ya comenzaron a regular a Uber sin esperar la calificación del Tribunal Europeo de Justicia. “Estamos en conversaciones continuas con las ciudades y los reguladores locales en toda la UE. Debido de este diálogo, países como Finlandia y Estonia están introduciendo nuevas regulaciones para viajes compartidos y están en marcha reformas similares en otros países. Sin embargo, esta decisión proporciona más claridad para las conversaciones en curso que tenemos con los reguladores locales”, dice la compañía.



Para Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos en la fundación Karisma, aunque la regulación va a depender localmente en cada país de la Unión Europea o en cada ciudad, si hay regulación autónoma, aún no hay claridad sobre cómo entraría a operar.



Aunque el alcance del alto tribunal es europeo, es probable que el fallo sea tomado como referencia en otros países donde Uber también enfrenta resistencias. En el caso de Colombia, en junio de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el proceso contra Uber, en el que el Ministerio de Transporte pedía medidas cautelares para bloquear la plataforma en Colombia. La nulidad se dio porque ya existía un proceso similar en contra de la plataforma de transporte, ya que el líder de los taxistas, Hugo Ospina, había interpuesto una acción popular que fue aceptada en noviembre del 2015.



Sáenz asegura que aunque la sentencia muestra un precedente en Europa, para que haya una implicación directa en Colombia, tiene que pasar primero por las instancias judiciales requeridas en el país. “En el caso de Europa no dice que se bloquee, piden es que se ajuste a la ley”, dice.



En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones. Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS