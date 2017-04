Y si bloquean Uber en Colombia... ¿qué pasaría?

La historia de Uber en Colombia no ha sido fácil. Desde diferentes frentes legales, el Ministerio de Transporte ha intentado frenar el funcionamiento de esa plataforma argumentando que viola las normas vigentes y, por lo tanto, debe ser catalogada como ilegal.



Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda interpuesta por la cartera de Transporte contra Uber, la cual solicita medidas cautelares para bloquear la aplicación en el país. El argumento principal del Mintransporte es que la plataforma digital utiliza el espectro radioeléctrico (un bien público) para su funcionamiento.

Dicha demanda tiene en vilo al país. Desde el sector tecnológico reiteran su posición al asegurar que restringir el uso de la aplicación va en contra de la innovación digital; y desde el gremio de transporte mantienen su visión de que Uber es ilegal al no someterse a los procesos de vigilancia y control.



De prosperar la demanda, que fue aceptada el pasado 14 de marzo, la aplicación sería bloqueada; sin embargo, la plataforma podría apelar la decisión y llevarla hasta el Consejo de Estado. El TIEMPO pudo establecer que todavía no hay una fecha establecida para la audiencia en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dará a conocer su decisión final.



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que fue vinculado al proceso junto con la Agencia Nacional del Espectro (Ane), fijó una posición contraria a la cartera de Transporte al argumentar que bloquear Uber en el país viola el principio de neutralidad de internet, que afirma que los datos y contenidos deben transitar por la red por igual sin ser discriminados por el contenido o tipo de plataforma. De acuerdo con la entidad, el Artículo 56 de la ley 1450 de 2011 señala que el Estado no puede restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de internet.



Ante este panorama vale la pena preguntarse ¿qué pasaría si bloquean a Uber en Colombia?



Para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones –CCIT-, restringir el uso de Uber o cualquier otra aplicación, viola el principio de neutralidad de internet y dejaría rezagada a Colombia frente a otros países, una posición similar a la del Mintic.



“El bloqueo de una aplicación significa poner algunos intereses particulares sobre los generales como es el bienestar de los ciudadanos que hoy por hoy aprovechan esos servicios. Este tipo de decisiones reducirían la participación de Colombia en la economía digital y, por ende, seríamos mucho menos competitivos frente a otros países del mundo”, dice.



Por su parte, Alfonso Silva, gerente de la empresa Transportes Circular Especial, asegura que entiende la importancia del avance tecnológico, pero señala que con el bloqueo de Uber se equilibrarían las condiciones de competencia en el país.



“Entendemos que la tecnología es primordial para el desarrollo de la sociedad, pero es necesario que Uber se ajuste a la normatividad de la regulación de transporte público de pasajeros. No podemos aceptar que debamos competir contra una plataforma que opera de forma irregular, pues ellos están utilizando carros particulares y además no se responsabilizan por la seguridad social”, añade.



Dice, además, que la solución a este debate es que Uber se pueda constituir como compañía de transporte y se ajuste a la ley para competir en igualdad de condiciones.



Emprendimiento y plataformas, en riesgo



De acuerdo con Gustavo Palacios, experto en economía colaborativa y digital, con esta decisión se afectaría la política de apoyo al emprendimiento y se cerrarían las puertas a las nuevas formas de producción y consumo.



“Sería un atropello frente a los temas de evolución. En el mundo hay mucha gente creando nuevas soluciones que tienen que ver con el consumo colaborativo. Es una nueva economía que a todos nos interesa. Si se bloquea Uber se cerrarían las puertas a esta evolución y al desarrollo tecnológico.”, dice Palacios, quien agrega que también se podría generar un impacto en aplicaciones ya existentes como Spotify o Airbnb.



“Esto llevaría a que se busque bloquear otras aplicaciones con el argumento de la economía cerrada y proteccionista que le hace daño a Colombia”, añade.



Juan Diego Castañeda, abogado e investigador de la Fundación Karisma, organización que indaga sobre el uso de las tecnologías en entornos digitales, coincide con Palacios al señalar que “si bloquean a Uber, aunque haya razones de fondo, seguramente se terminará pidiendo el bloqueo de otras plataformas”.



Castañeda hace énfasis en que no existe un método establecido en la regulación para entender cómo funcionan los bloqueos de aplicaciones, qué autoridad los rige y cómo se realizaría el proceso, que además tiene que ser público. “No está claro cómo vamos a hacer ese bloqueo en términos de procedimiento, a quién le corresponde ordenarlo, ejecutarlo y vigilarlo. Eso no está en ninguna parte de la ley o regulación”, afirma.



“El único caso que se ha visto es el de la pornografía infantil pero el bloqueo directamente de la plataforma debería tener un procedimiento legal y claro, que hasta ahora no existe.”, agrega.



Para Castañeda, “una cosa es el bloqueo de este tipo de páginas y otra son aplicaciones de servicios como Uber, donde se puede argumentar que el servicio es la plataforma. En ese caso, se debería encontrar una solución regulatoria”.



Sobre el argumento del Ministerio de Transporte de que estas plataformas usan el espectro electromagnético para su beneficio particular, el experto asegura que “los operadores no pueden hacer prácticas de gestión de tráfico que terminen discriminando arbitrariamente un aplicación en sus redes. El problema no es el uso del espectro, es el reto de regular esos temas de forma democrática y abierta”.

