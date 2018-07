Congresistas de EE. UU. preguntan a Apple y Google sobre privacidad

El escrutinio de las autoridades en materia de privacidad tocará las puertas de Apple y de Google. El lunes, cuatro políticos estadounidenses de alto rango en la Cámara de Representantes enviaron cartas a ambas compañías preguntando sobre sus prácticas de privacidad en teléfonos móviles, datos de ubicación y el manejo de datos de sus clientes.

El presidente del Comité de Energía y Comercio, Greg Walden, junto a otros tres republicanos, escribió dos carta a las compañías "para sondear la representación de las compañías frente al acceso de terceros a datos de consumidores y la recopilación y uso de datos de grabación de audio".



Según los políticos, el objetivo también es conocer el manejo de la información de ubicación recolectada a través de dispositivos iOS y Android.



Las cartas continúan los esfuerzos del Congreso de EE. UU. por indagar sobre prácticas de privacidad, después de la audiencia de Mark Zuckerberg en abril, tras el escándalo de Cambridge Analytica, en el que los datos de hasta 87 millones de usuarios pudieron ser accedidos indebidamente.



El Comité afirmó que "está revisando las prácticas comerciales que pueden afectar las expectativas de privacidad de los estadounidenses".



Las cartas, que fueron públicas el lunes, preguntan si los dispositivos Android o teléfonos iPhones recogen grabaciones de audio de los usuarios sin su consentimiento y apuntan que las compañías podrían estar usando los datos de consumidores, incluyendo información sobre la ubicación y grabaciones de usuarios, "en formas que los consumidores no esperan".



Los textos citan informes que indican que los teléfonos inteligentes pueden recolectar datos de audio no activados de las conversaciones de los usuarios cerca de un teléfono inteligente para por ejemplo escuchar una frase "desencadenante" como 'Ok Google' o 'Hey Siri'.



'"Ha habido sugerencias de que las aplicaciones de terceros tienen acceso y usan estos datos 'no activados', sin revelárselo a los usuarios", escribieron.



Alphabet dijo el lunes que respondería a las preguntas del comité. En un comunicado afirmó: "Proteger la privacidad de nuestros usuarios y asegurar su información es de suma importancia para Google". Por el momento, Apple se negó a comentar.



La carta dirigida a la casa matriz de Google indica que en junio de 2017, la firma anunció cambios en Gmail que detendrían el escaneo de los contenidos del correo electrónico de un usuario para poder personalizar anuncios. Sin embargo, el Comité citó un informe del Wall Street Journal de la semana pasada que apunta a que "Google aún permitía a terceros acceder a los contenidos de los correos electrónicos de los usuarios, incluyendo el texto del mensaje, firmas de correo electrónico y datos de recibos, para personalizar el contenido".Las cartas piden a ambas compañías que respondan a las preguntas antes del 23 de julio y que informen a los miembros del comité sobre las cuestiones planteadas.

REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters