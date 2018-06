EE. UU. llamará a testificar a la figura clave de Cambridge Analytica

15 de junio 2018 , 11:54 a.m.

Un panel del Comité Senatorial de Comercio del Senado de EE. UU. confirmó que planea llamar al investigador ex contratista de Cambridge Analytica, que se ubicó en el centro del escándalo de privacidad de Facebook por el acceso indebido a la información de 87 millones de usuarios de la red social con fines políticos.

Los grupos sobre protección al consumidor y seguridad de los productos realizarán una audiencia el próximo martes sobre riesgos de privacidad de datos enfocándose en el caso de Cambridge Analytica, una consultora política británica que se declaró en bancarrota hace unas semanas después del que ha sido el escándalo de privacidad más grande de este año.

El comité llamará a Aleksandr Kogan, un contratista de Cambridge Analytica, para testificar, dijo el comité. Un abogado de Kogan, Jonathan S. Sack, confirmó que el investigador se presentará.



La sesión del Congreso llega después de la audiencia con el presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg en abril. La reunión se enfocará "en la recopilación y uso de datos de redes sociales, las inquietudes de privacidad surgidas tras el escándalo de Cambridge Analytica - Facebook y los posibles pasos para proteger a los consumidores", dijo el comité en un comunicado.

Facebook dijo en abril que la información personal de hasta 87 millones de usuarios, la mayoría en Estados Unidos, podría haberse compartido de forma incorrecta con Cambridge Analytica. Entre los clientes de la consultora, que tenía sede en Londres, estuvo la campaña electoral del 2016 del presidente Donald Trump.



Facebook dijo que Kogan recolectó los datos al crear una aplicación de quiz de personalidad en la red social que fue descargada por 270.000 personas, brindando acceso no solo a sus propios datos personales sino también a los de sus amigos, sin el consentimiento expreso de ellos. Facebook dijo que Kogan violó sus políticas al compartir los datos con Cambridge Analytica.



Cambridge Analytica, que cuestionó la estimación de Facebook de cuántos usuarios se vieron afectados, y su matriz británica, SCL Elections, dijeron en mayo que cerrarían inmediatamente y comenzarían los procedimientos de bancarrota tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos luego de sufrir una fuerte caída en los negocios. Cambridge Analytica solicitó la bancarrota del Capítulo 7 en Nueva York el mes pasado.



En abril, Kogan, que trabajaba para la Universidad de Cambridge, les dijo a los legisladores británicos que todos los datos que él había recopilado, según su leal saber y entender, habían sido eliminados. Dijo que verificaría que no quedara ninguno.



"Esta ha sido una experiencia muy dolorosa, porque cuando entré en todo esto, Facebook fue un aliado cercano", dijo Kogan. "Estaba pensando que esto sería útil para mi carrera académica y mi relación con Facebook. Ha hecho muy claramente todo lo contrario ".



También aparecerán en la audiencia de la próxima semana John Battelle, quien ayudó a fundar Wired Magazine y es miembro de la junta directiva de la empresa de comercialización de bases de datos Acxiom Corp, y Ashkan Soltani, ex tecnólogo jefe de la Comisión Federal de Comercio durante el administración del presidente Barack Obama.



