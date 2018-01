Su computador se volverá más lento por fallos en procesadores

11 de enero 2018 , 08:21 a.m.

Microsoft dijo que los parches lanzados para protegerse de las amenazas Meltdown y Spectre ralentizaron computadores personales y servidores y que los sistemas que se ejecutan en procesadores más antiguos de Intel experimentaron una importante disminución en su desempeño.

El pasado 3 de enero, investigadores de seguridad revelaron detalles de estas fallas que afectan prácticamente a todo dispositivo moderno de computación que tuviera chips de Intel, AMD y ARM Holdings.



Meltdown y Spectre son dos errores de corrupción de la memoria que podrían permitir a los piratas informáticos evadir los sistemas operativos y software de seguridad para robar contraseñas o claves cifradas en la mayoría de computadores, teléfonos y servidores con base en la nube.



Los usuarios que ejecuten Windows 7 y Windows 8 en equipos de 2015 que incorporen procesadores Intel Haswell o más antiguos serán los más afectados por lo que notarán una disminución en el rendimiento del sistema, según informó el vicepresidente de Windows, Terry Myerson, en un comunicado.



Los computadores con Windows 10 con procesadores Skylake, Kabylake u otros más nuevos y adquiridos desde 2016 enfrentarán una ralentización de menos del 10 por ciento, lo que según Microsoft probablemente no sea notable para los usuarios. Sin embargo, quienes cuenten con procesadores más antiguos presentarán desaceleraciones más importantes.



Las compañías de tecnología más grandes del mundo están lanzando actualizaciones de software para corregir estos fallos de seguridad y ha habido un intenso debate sobre cuanto afectara esto al rendimiento.



Microsoft está ofreciendo más datos sobre el impacto para que sus clientes corporativos puedan decidir si vale la pena aplicar las correcciones de seguridad. En ciertos casos, donde los servidores no están en riesgo de ser blanco del robo de datos, las compañías pueden decidir que la velocidad es más importante que la seguridad.



"También nos comprometemos a ser lo más transparentes posible para ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones posibles para sus dispositivos y sistemas que dirigen organizaciones de todo el mundo", escribió Myerson.



El impacto más notable será en los computadores de los servidores que sustentan los centros de datos corporativos y los sistemas en los casos en que los clientes almacenan sus datos en la empresa, dijo Microsoft. La compañía ha actualizado sus sistemas en la nube para solucionar el problema y ha dicho que la mayoría de los clientes de su servicio de computación en la nube Azure no notaran un impacto notable.



