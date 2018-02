Vodafone y Huawei completan primera llamada 5G en el mundo

20 de febrero 2018 , 11:16 a.m.

Las firmas Vodafone y Huawei anunciaron hoy martes que completaron la primera llamada 5G en el mundo, efectuada desde la localidad barcelonesa de Castelldefels a Madrid, utilizando las especificaciones del estándar comercial aprobado en diciembre pasado y la banda de espectro de 3,7 gigahercios (GHz).

La quinta generación móvil revolucionará la forma en que nos comunicamos al incrementar la velocidad y la cantidad de dispositivos que pueden conectarse al mismo tiempo.



Al permitir la reducción de la latencia (tiempo de respuesta de la red), hasta el entorno de un milisegundo, esto posibilitará casos de uso como la conducción autónoma o las operaciones quirúrgicas por control remoto.



El director de Arquitectura y Estrategia de Red del grupo Vodafone, Santiago Tenorio, destacó que esta llamada se produce solo dos meses después de que se completara el estándar, cuando las expectativas de la industria era que se produjera 4 o 6 meses más tarde, hacia el verano.



Resaltó que la principal diferencia con respecto a las llamadas hechas recientemente por Corea del Sur y EE .UU. fue que estas últimas se hicieron sobre ondas milimétricas, es decir, preestándar, mientras que la de hoy se ha hecho sobre el estándar aprobado y lo logrado formará parte integral del futuro producto.



"Hoy no hemos visto una demostración, ni un minidesarrollo. Detrás hay 1.500 personas trabajando día y noche durante las últimas seis semanas", añadió Tenorio, quien insistió en destacar "el mérito" de la otra llamada.



Y explicó que el estándar aprobado en diciembre permite la interoperabilidad entre redes 5G y 4G, mientras que el que se apruebe previsiblemente en junio próximo permitirá a la quinta generación móvil funcionar de forma asilada.



Las especificaciones del nuevo estándar aprobado en diciembre por la asociación sectorial público-privada 3GPP se incorporarán al futuro despliegue comercial de la tecnología 5G.



El nuevo estándar contempla la utilización en una primera fase de la infraestructura de la red 4G para el control y la gestión del tráfico, por lo que será necesario que tanto los terminales como las estaciones base puedan establecer una conectividad dual a las redes 4G y 5G al mismo tiempo.



Para poder hacer una conexión de principio a fin se ha utilizó espectro en la frecuencia de 3,7 GHz y se desplegó una red de pruebas completa. Tanto el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, como el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España, José María Lassalle, coincidieron en describir el acontecimiento como "histórico" y destacaron que ocurre, además, en la antesala del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) que arranca el próximo lunes en Barcelona.



"Es un hito de calado mundial que representa que esta industria está trabajando muchísimo y duro para que España siga su revolución para el cambio de era que estamos viviendo" y que sin redes de nueva generación "no es posible", indicó Coimbra, para quien este acontecimiento "pone a España en el centro del mundo".



"Lo ocurrido hoy demuestra que España sigue siendo pionera en redes de nueva generación", añadió. Lassalle, por su parte, destacó "lo maravilloso de hermanar digitalmente dos ciudades como Barcelona y Madrid" en la antesala del MWC y reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo del 5G, aunque no precisó cuándo se llevarán a cabo las primeras subastas de espectro para la nueva tecnología móvil.



Efe