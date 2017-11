Firmas tecnológicas presentan recurso legal para apoyar a 'dreamers'

02 de noviembre 2017 , 08:17 a.m.

Google y Facebook se sumaron a un recurso legal de más de 100 firmas tecnológicas contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la protección para los inmigrantes conocidos como "Dreamers.

Este miércoles se presentó un informe legal sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que Trump decidió eliminar.



Las compañías tecnológicas argumentan que dichos inmigrantes son vitales para la economía estadounidense y que poner fin al programa afectará el crecimiento del país.



El documento busca apoyar una demanda presentada por el Fiscal General de California, Xavier Becerra, en el Distrito Norte de California, según el informe. Entre las firmas tecnológicas suscritas al informe 'amicus' -un documento de respaldo en un caso, presentado por las partes interesadas- también se incluyen Airbnb, Microsoft, Salesforce.com Inc, Lyft, Uber y Twitter Inc. Becerra presentó una moción adicional el miércoles que busca que se bloquee una salida del DACA y que fue apoyada por Apple.



"La compañía se verá perjudicada significativamente si ya no puede beneficiarse del trabajo arduo, la creatividad y la inteligencia de sus empleados con la condición DACA", dijo Deirdre O'Brien, vicepresidenta de Recursos Humanos de Apple, en un documento que respalda la moción.



Apple emplea a más de 250 personas protegidas por el DACA, según la presentación.



REUTERS