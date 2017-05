Así será un día en la oficina del futuro

02 de mayo 2017 , 01:01 a.m.

Imagínese el siguiente escenario: su jornada laboral terminó. Al salir de su oficina, una pantalla táctil le indica, mediante reconocimiento facial, cuándo y dónde será la primera reunión del siguiente día. Antes de abandonar el edificio (o después, si se le olvidó), podrá apagar las luces y el computador de su oficina desde su teléfono inteligente.

Así serán las oficinas en el futuro, áreas cómodas, funcionales y permanentemente conectadas. En diálogo con EL TIEMPO, César Piñeros, gerente de desarrollo de negocios de Indra Colombia, afirmó que, en un futuro marcado por el internet de las cosas, las oficinas deberán incorporar sistemas de monitoreo y control automatizado para optimizar sus procesos.



“El movimiento del internet de las cosas está generando que a través de los teléfonos inteligentes sea posible gestionar, de manera racional, recursos como el agua y la energía. La idea no es solo ahorrar costos, también generar conciencia ambiental”, añadió.



Así se llega a los conceptos de ‘smart home’, ‘smart building’ y ‘smart city’, con los cuales se busca avanzar hacia un modelo sostenible y eficiente.



Según Juan Pablo Rincón, gerente de arquitectura de Cisco, las empresas deben crear espacios físicos para que los empleados puedan innovar. “La oficinas ya no deben ser cerradas, se deben pensar como espacios abiertos en que las personas se sientas cómodas para trabajar e innovar. Para ello, es importante contar con herramientas de colaboración y con servicios en la nube”, explica.



O tal vez pueda trabajar desde cualquier lugar. Quizás el teletrabajo haga que la oficina del futuro no sea, en absoluto, una oficina.

La nube, una opción necesaria

Para Édgar Helou, director de Google Cloud Colombia, los servicios en la nube son indispensables para la comunicación a escala global. “La importancia de la nube es instalar una infraestructura tecnológica en donde, sin importar dónde estén ubicadas, las personas puedan comunicarse entre sí a través de documentos y charlas colaborativas”, añade. Dice además que es importante que las empresas más tradicionales puedan “romper el paradigma y repensar sus procesos”.

¿Adiós a los espacios físicos?

Si bien el teletrabajo podría suponer la eliminación de las oficinas, lo cierto que estos espacios siguen siendo ideales para socializar ideas. Sin embargo, los puestos fijos ya no son la única opción, según los expertos. De ahí la importancia de implementar ‘software’ de colaboración. Por ejemplo, IBM cuenta con un programa llamado Watson Workspace, un sistema basado en chat que incorpora capacidades cognitivas con las que es capaz de destacar las actividades clave de una conversación y priorizar las tareas más urgentes de cada día.

¿Y los empleados?

Un estudio realizado por la compañía Citrix reveló que aunque el sueldo sigue siendo el factor más importante para los trabajadores, los recursos tecnológicos se están convirtiendo en un aspecto determinante para cumplir con sus metas; incluso, por encima de la estabilidad laboral.

Tecnología aplicada

Algunos avances tecnológicos ya se están implementando en Colombia. Por ejemplo, el Sena cuenta con un sistema de gestión de energía desarrollado por Indra y es capaz de monitorear los distintos dispositivos de medición de energía, agua y gas.



En las oficinas de Microsoft ubicadas en Bogotá y Medellín, se cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia. El líquido es almacenado y luego tratado en el lugar para ser utilizado después en los inodoros, disminuyendo así el consumo de agua potable.



