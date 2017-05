'La clave del éxito es trabajar menos, producir más y vivir mejor'

¿Cómo convertir en posible lo imposible? Aquel cuestioamiento motiva cada acto emprendido por Israel García, un conferencia, bloguero y experto en redes sociales de origen español. Tiene 34 años y es el promotor de una filosofía de vida cuya premisa es que puedes “trabajar menos, producir más y vivir mejor”. La denomina la ultraproductividad y, según él, es el camino para lograr cualquier meta, para reinventarse, para alcanzar el éxito y la felicidad.

García se cuestionó sobre cómo elevar sus posibilidades al máximo, y así lograr lo imposible, cuando se inscribió en la competencia Ultraman, celebrada en Reino Unido, en 2013. No era un atleta consumado, pero había asumido el reto de completar esta prueba que, a primera vista, parece concebida para titanes, acaso para semidioses. Se compone de tres etapas que llevan el cuerpo al límite: 10 km de nado, más de 420 km de bicicleta y 84 km más de carrera.



Durante su preparación comprendió la relevancia de aprovechar cada instante de trabajo, de comer bien y descansar, de romper con las rutinas y no dejarse llevar por el conformismo y la comodidad. Aprovechó cada herramienta tecnológica, cada recurso a su alcance, para completar sus labores básicas en menos tiempo, para así poder dedicar una parte de su día a los entrenamientos requeridos para triunfar en Ultraman. Su jornada pasó de prolongarse por ocho a diez horas, a ser de solo cinco o seis horas.



Las claves: trabajar con disciplina, con un método y con enfoque claros, desconectarse de las redes sociales y otros distractores, saber decir no a las personas que no ayudan o gestionar de forma apropiada los contactos.



Israel García ha escrito cinco libros: Human Media (2014), Mapmakers (2015), Burning Man Quest (2015), Ultraproductividad (2016) e Inconformistas (2016). Ha sido conferencia de TEDx en tres ocasiones.



Esta semana visitará Colombia y su charla 'Economía disruptiva' será parte de la agenda de la tercera edición del Customer Experience Summit organizado por la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO, el 10 y 11 de mayo en el Cubo de Colsubsidio.



Habló con EL TIEMPO sobre varias temáticas, incluida la economía disruptiva y la ultraproductividad.



1. ¿Qué es economía disruptiva?

No es un concepto nuevo. Hay una serie de tecnologías que irrumpieron en la sociedad y modificaron la forma en que vivimos. Ejemplo de ello son el microchip, el MP3 o hasta WhatsApp. Fueron ideadas por personas intrépidas que hicieron realidad lo que otrora parecía imposible.



Este tipo de tecnologías están alterando las dinámicas del trabajo, de las industrias, de los mercados. Cambiaron la forma de comprar y usar servicios, de consumir productos. Esta nueva economía le brinda oportunidades, nunca antes vistas, a las personas para materializar sus sueños. Internet es el motor de esa nueva economía y obliga a cambiar la forma en que pensamos con respecto a cómo se concibe un producto o un servicio.



Parte del cambio supone empezar a concebir al cliente no solo como aquel que nos puede comprar nuestro producto o servicio, sino como aquel que es tan relevante que debemos tratarlo como si se tratara de un invitado de nuestra casa. Supone ver las redes sociales como un canal de valor, supone pensar diferente.



2. ¿Cómo ha cambiado o debe cambiar la educación debido a este nuevo modelo económico?

La forma en que nos educaban cinco décadas atrás ya está mandada a recoger. Gracias a la economía disruptiva nos hemos dado cuenta de que el conocimiento, la información y la práctica se han transformado en factores secundarios para lograr el éxito. Lo que necesitamos son líderes que nos ayuden a pensar en ideas fuera de lo común.



Y es que el conocimiento se ha democratizado. Cualquier persona puede completar una maestría de negocios desde su casa sin gastarse una fortuna. Por ende, las universidades deben cambiar sus modelos de educación. Deben ayudar a forjar líderes, individuos con valores, con hambre de innovación, de cambio en sus comunidades.



Yo fundé un programa educativo orientado a formar líderes, se llama Stand Up Program. Aceptamos personas desde 18 años de edad hasta más de 60.



4. Tomando en cuenta lo que menciona, ¿qué cualidades deben cultivar los profesionales para ser mejores?

Deben ser auténticos y hacer el trabajo que importa y dejar de malgastar su tiempo. El cuerpo tiene cuatro dimensiones: emocional, intelectual, física y espiritual; la gente debe ser consciente de la relevancia, de la necesidad, de trabajar la cuatro dimensiones por igual. Quienes lo consiguen, sobresalen como personas y, por lo tanto, como profesionales.



Por otro lado, las personas deben aprender que fracasar no es una sentencia de muerte. Es una aprendizaje, es útil. También deben propender por tener iniciativa. El atreverse a hacer algo conlleva un cambio de actitud y es el primer paso para romper muros.



5. ¿Qué es la ‘ultraproductividad’?

Es concentrarse en el trabajo relevante, en aquel que cambia la vida. Es crear un sistema que nos permita optimizar nuestro tiempo para generar un mejor trabajo sin descuidar nuestro plano personal. Es dejar a un lado la idea de que productividad es equivalente a trabajar mucho tiempo para producir más. Es concebir un estilo de vida ganador donde lo que se hacía antes en cinco horas lo podamos hacer en tres, donde entendamos que sentarse en una oficina por muchas horas no equivale a ser productivo.



Concebí la ultraproductividad como producto de mi propio fracaso, de descubrir lo improductivo que era. En 2011 solía trabajar 110 horas a la semana sin un enfoque claro. No tenía ni idea de cuál era el propósito de mis quehaceres. No era disciplinado. Empecé a trabajar en mi estado mental, físico y emocional. Comencé a diseñar rutinas. Me inspiré en personas como Tim Ferris (autor del libro 'La semana laboral de 4 horas') y Richard Branson (defensor de la idea de que se debe disfrutar la vida para ser más productivo).



6. ¿Qué es ser exitoso para usted?



Exitoso es aquel que es dueño de su tiempo y se siente orgulloso de sí mismo.



¿Qué consejos le da a una persona que quiera reinventarse?



Les doy estos consejos, para empezar:



- Tome algo que no le guste hacer y repítalo durante 150 días. Así ganará disciplina. Imagine cómo se va a sentir cuándo sí haga algo de su agrado.

- Haga algo nuevo todos los días por un año.

- Anote todo los días tres fallos que haya tenido y cómo puede remediarlos.

- Haga una lista con todas aquellas cosas que le dijeron que no podía hacer cuando era chiquito y propóngase hacerlas todas.

- Trate de pasar un tiempo a solas, medite para descubrir cómo piensa y qué impacto tienen sus pensamientos en otros.

- Descubra qué lo hace vulnerable y trabaje para fortalecer esas debilidades.

- Piense en qué miedo no le ha contado a nadie. Ese puede ser su mayor punto débil y aquello en lo que más debe trabajar.

- Haga algo absurdo una vez por semana. No ‘piense en grande’, piense en algo que ni usted ni otros se atreverían a hacer. Así podría toparse con una idea brillante.



