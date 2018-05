Así puede silenciar una cuenta en Instagram sin dejar de seguirla

¿No quiere ver las publicaciones de alguien en su feed de Instagram pero tampoco lo quiere dejar de seguir? No se preocupe, con la nueva funcionalidad de la plataforma que será implementada en los próximos días, podrá silenciar a esa persona.

La red social anunció que con la actualización el usuario tendrá la opción de ocultar las publicaciones de una cuenta para que no aparezcan en su pantalla principal de Instagram.



Para evitar posibles situaciones personales incómodas, dichas cuentas no recibirán una notificación sobre la decisión de silenciar la cuenta. Además, podrá ver su perfil y reactivarlo cuando lo desee.



Al igual que sucede en Facebook, aunque se silencie una cuenta, el usuario no dejará de recibir notificaciones sobre los comentarios o publicaciones en las que se le etiquete.

¿Cómo silenciar una cuenta en Instagram?

Lo primero que debe hacer es ingresar en el menú que se encuentra en el lado superior derecho de la publicación. Desde ahí podrá decidir si quiere silenciar solo las publicaciones o también las historias de esa cuenta.



La nueva funcionalidad se suma a los cambios que la red social anunció el mes pasado para mejorar la experiencia del usuario al navegar por el flujo de publicaciones.



La compañía aseguró: "Nuestro objetivo es hacer del feed el mejor lugar para compartir y conectar con las personas e intereses que más te importan".



La función estará disponible tanto para los dispositivos con Android como para los de iOS y se espera que se implemente en las próximas semanas.

TECNÓSFERA