¿Cómo saber si lo bloquearon en Instagram?

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. La diversidad de funciones que posee la hacen atractiva para sus casi mil millones de usuarios. Sin embargo, como sucede en otras plataformas, algunas personas no son tan agradables para nosotros, por lo bloquearlas puede ser una opción. Pero, si nosotros somos los bloqueados, la situación cambia.

Si bien Instagram no notifica si hemos sido bloqueados como sí lo hace Twitter, hay señales que permiten saber si nuestra cuenta ha sido rechazada por otra persona.



En Instagram, si se cree que un contacto nos ha bloqueado, es necesario escribir su nombre en el buscador y si no aparece, puede indicar que se nos ha eliminado de entre sus contactos, o en otro caso, haya eliminado su cuenta.



Otra forma es verificar las conversaciones que se han mantenido con esa persona a través de la red social. Si ese es el caso, podemos dirigirnos a cualquier mensaje directo y pulsar sobre el nombre del contacto. Si decidió bloquearnos, su perfil aparecerá sin publicaciones, lo que será un indicio más de que esa persona decidió cortar vínculos entre ambos.



Si aún no se está convencido del todo, se puede ingresar desde el computador o 'smartphone' al navegador en modo incógnito y escribir Instagram.com/nombre de usuario de la persona. También se puede buscar directamente en Google poniendo su alias e “Instagram” al lado. En estos casos, si aparece el perfil de la persona, es evidente que usted fue bloqueado.



Con las 'Stories' no hay manera de saber si las de uno fueron silenciadas por algún contacto. Solo se puede intuir que alguien lo hizo si, de un momento a otro, ese usuario deja de verlas cuando antes lo hacía con frecuencia.

EL COMERCIO (PERÚ)

GDA