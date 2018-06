Lo que debe hacer para protegerse de la injuria o el matoneo en línea

“Crearon un perfil falso con mi nombre en Facebook. Desde allí comenzaron a agregar a varios conocidos de la empresa en donde trabajaba. Luego, publicaron mensajes insinuando que soy homosexual y no lo soy”. Este es el relato de Samuel*, quien con zozobra e incertidumbre dice que su reputación y su nombre han sido vulnerados en internet.

Adriana*, una publicista de 33 años, cuenta con preocupación que desde hace tres meses recibe mensajes de texto amenazantes y groseros.



“Inicié una relación sentimental en mi trabajo. No quería que nadie se enterara, por eso la oculte. Sin embargo, alguien se dio cuenta y comenzó a enviarme mensajes de texto intimidándome, con groserías e insultos. Siento desespero, porque pienso que cualquier persona en mi trabajo me está haciendo daño”, cuenta.



Además de las similitudes de estos relatos, las víctimas coinciden en que no conocen los mecanismos para defenderse y así lograr recuperar su reputación en el mundo digital.



Estos incidentes son un delito y son catalogados por las autoridades como injuria o calumnia, amenazas o ciberbullying.



Cifras del Centro Cibernético Policial evidencian que estos incidentes han aumentado en el país. En el 2016 se presentaron 222 casos de injuria y/o calumnia a través de redes sociales. En el 2017, esa cifra se sitúo en 372. En lo que va del 2018, se han registrado 113 casos. En cuanto al ciberbullying, este año se han reportado 103 casos; en el 2017 hubo 314 y en el 2016 ya son 162. *Mire la siguiente infografía para conocer más datos. En las gráficas ponga el cursor sobre las barras.

El especialista en crimen informático, Andrés Guzmán, recomienda que antes de iniciar un proceso de protección, es pertinente saber cuál es el medio por donde la persona es amenazada.



“Si el matoneo o cualquier otro delito se hace en redes sociales, lo primero que debe hacer la víctima es denunciar en esas plataformas”, aseguró.



El experto advirtió, además, que las demandas se deben presentar con el mayor detalle posible. Para denunciar en Facebook, se pueden usar el enlace https://bit.ly/2tlmoZh. En el caso de Twitter, se ha habilitado este link: https://bit.ly/2K4Nyuw. En Instagram, puede hacerlo aquí: https://bit.ly/2K0SYqz.

Si el hostigamiento o la amenaza se

realiza a través de otras plataformas en internet, se recomienda instaurar una tutela en cualquier juzgado del país. FACEBOOK

TWITTER

“Si el hostigamiento se presenta en otras plataformas de internet, lo mejor es instaurar una tutela en cualquier juzgado del país”, señaló Guzmán.

Injuria y calumnia

Es importante mencionar que la injuria, es decir, hacer a otra persona imputaciones deshonrosas, podría incurrir en prisión de uno a tres años y multa de hasta 1.000 salarios mínimos. La calumnia, imputar falsamente a otro una conducta ilegal, podría llevar a su autor a enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años en prisión.



“Las amenazas son un delito, bien sea por redes sociales o cualquier otro medio. Hay otros delitos como la instigación o la violencia”, puntualizó el abogado.



Fuentes de la Dijín le explicaron a este diario que para oficializar una demanda los ciudadanos deben ingresar al Sistema Nacional de Denuncia Virtual (https://bit.ly/2eMC2tw).



Una vez allí, deben dar clic en el ícono de ‘denuncia virtual’ y elegir el delito de acuerdo con el caso presentado.



Luego es preciso diligenciar la información requerida por el formulario, que incluye datos personales y descripción del relato de los hechos, aportando mediante archivo adjunto los elementos materiales probatorios que soporten la denuncia (enlaces de acceso a perfiles, fotografías y copias de chats, etc.).



Una vez finalizado el proceso el sistema generará un número de radicado con el cual se identifica su denuncia, para que usted pueda hacerle seguimiento.



Tenga presenta que también puede ingresar al CAI Virtual (https://bit.ly/2jKvCd7) y recibir atención personalizada las 24 horas del días. También puede hacerlo de manera presencial en las unidades de reacción inmediata (URI) o las oficinas de atención al ciudadano de la Policía Nacional.



De acuerdo con el Centro Cibernético Policial, las redes sociales en donde más se presentan esos tipos de delito son: Facebook (50 por ciento), Instagram (25 por ciento), WhatsApp (20 por ciento) y Twitter (5 por ciento).



Los expertos aseguran, sin embargo, que en Colombia es necesario actualizar la normatividad en el mundo digital.



*Nombres cambiados a petición de las fuentes