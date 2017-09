Cambiar de casa y colegio: los extremos del ciberacoso

Un niño de 13 años puede ser acosado mientras está solo en su cuarto, haciendo tareas. Basta abrir una red social en su celular para ser vulnerable. La intimidación escolar -o bullying- se trasladó de las aulas de clase a los entornos digitales, y hoy el desbalance de poder entre la víctima y sus agresores ya no se mide por la talla o la edad, sino por el número de likes, interacciones y comentarios que pueda tener una publicación en contra de otro.

Según explica Viviana Quintero, coordinadora de TIC e infancia de Red Papaz, el ciberacoso es un fenómeno que amenaza con salirse de control. En el portal www.teprotejo.org, un canal de denuncias para informar situaciones que afecten a menores, se han reportado 447 casos de ciberacoso desde enero hasta el 30 de julio del 2017; el año anterior, la cifra llegó a 724. Lo más grave es que un caso de ciberacoso puede llevar a los menores a situaciones extremas, que según expertos pueden ir desde alejarse de la sociedad hasta considerar el suicidio.



Laura*, de 17 años, tuvo que retirarse de su colegio y cambiar su lugar de residencia. “Me crearon un perfil falso de Facebook y desde ahí se burlaban de mí y enviaban mensajes ofensivos y con groserías a otras personas”, cuenta. La situación llegó a tal punto que compañeros de colegio intentaron agredirla, a pesar de que aclaró que no era la autora de los mensajes.



“Me bloquearon para que no viera las publicaciones, me rompieron los vidrios de mi casa”, dice. Aunque la cuenta falsa fue eliminada, continuó recibiendo mensajes intimidatorios y, dos meses después, el miedo permanece. “Duré mucho sin entrar a redes sociales porque tenía miedo. Tengo temor de que alguien me haga algo en la calle, nunca supe lo que dijeron a otros desde esa cuenta”, dice.



De acuerdo con Quintero, en los casos de ciberacoso el daño es mayor que el ocasionado con la intimidación real, ya que las víctimas entran en un estado de indefensión.

Me bloquearon para que no viera las publicaciones y me rompieron los vidrios de mi casa FACEBOOK

TWITTER

Varias modalidades

Crear sitios web para ridiculizar a una persona, difundir fotos privadas o publicar rumores son algunos ejemplos de ciberacoso. También existe otra modalidad relacionada con abuso sexual a menores de edad denominada grooming. “Es cuando un adulto se intenta acercar a un niño por internet para abusarlo o explotarlo. Entabla una relación de amistad y luego le solicita información de tipo sexual”, explica Quintero.



“Les ofrecen propuestas de modelaje o salidas con equipos de fútbol, pero resulta que son engaños para tomarles imágenes y chantajearlos”, añade.

Pero no solo los menores de edad pueden ser víctimas.



Según Iván Camilo Castellanos, consultor experto en seguridad de la información de Etek International, hay estafas con las que buscan llevar al usuario a instalar software malicioso en los dispositivos que luego resultan en episodios de acoso o chantaje.



“Desde una supuesta promoción de tiquetes de avión donde recogen tu lista de contactos hasta la descarga de fotos que puede instalar un malware que roba información” sirven para que los cibercriminales accedan a datos, fotos o videos de los usuarios para luego extorsionarlos por internet.



“También hay casos donde toman todo lo que es público en el perfil de Facebook, modifican esa información y realizan ciberacoso”, afirma.

¿Qué dice la ley?

El abogado Felipe Sánchez, profesor de periodismo y redes sociales, señala que las víctimas tienen tres opciones jurídicas: una acción de tutela, una de responsabilidad civil extracontractual o una acción penal. Sobre esta última asegura que se debe acudir a la norma de hostigamiento, referida en el artículo 134b del Código Penal, que establece penas de 12 a 36 meses a quien promueva o instigue “actos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona (...) por razones de discriminación”.



“Cuando ese ciberacoso causa un perjuicio tan grande y requieres que se remueva lo que se publicó, se puede acudir a una acción de tutela. Si eso que se publicó causó un daño físico, psicológico o material, está la opción de una acción de responsabilidad civil extracontractual, que está estipulada en el artículo 2341 del código civil y que exige indemnización”, señala. Si en el caso está involucrado un menor de edad, hay un agravante punitivo, explica Sánchez.

Cuando ese ciberacoso causa un perjuicio tan grande y requieres que se remueva lo que se publicó, se puede acudir a una acción de tutela FACEBOOK

TWITTER

Nunca nada es gratis

Aunque muchas redes sociales han empezado a generar políticas contra el ciberacoso a fin de que los usuarios reporten este tipo de situaciones, para Quintero es necesario que las redes generen mecanismos que promuevan una autorregulación. La experta recomienda denunciar en la página www.teprotejo.org y a través del Centro Cibernético Policial en el sitio www.caivirtual.policia.gov.co. Hasta el 30 de agosto de este año, las autoridades han recibido 120 reportes en el Cai Virtual. Entre 2014 y 2016 el número de casos fue de 422.



La educación y el acompañamiento en el uso de redes sociales también es crucial. Óscar García, docente del Colegio La Concepción, en la localidad de Bosa de Bogotá, creó un proyecto para estudiantes de octavo grado sobre entornos digitales. “Los jóvenes tienden a compartir información falsa y entran en juegos de cadenas. La idea es explicarles cuáles son las ventajas y los riesgos de las redes”, dice García.



Quintero recomienda a los padres hacerles preguntas a sus hijos que les permitan tener una mayor supervisión. Para Red Papaz es importante que antes de los 13 años los padres accedan a las redes sociales de los menores y, al superar esta edad, hagan un seguimiento y retroalimentación constantes.



Castellanos, por su parte, sugiere utilizar las herramientas de seguridad de las redes sociales y no compartir demasiada información. “Por otro lado, hay que entender que en internet nunca hay cosas gratis, muchas veces por medio de esas estafas se le da acceso a un ciberdelincuente a la información y ahí es donde puede comenzar el ciberacoso”, concluye.

Hay que entender que en internet nunca hay cosas gratis, muchas veces por medio de esas estafas se le da acceso a un ciberdelincuente a la información y ahí es donde puede comenzar el ciberacoso FACEBOOK

TWITTER

¿Una ‘app’ para el ciberacoso?

Sarahah es una aplicación que fue creada inicialmente como una herramienta para que los miembros de un equipo de trabajo tuvieran un espacio para enviar críticas constructivas de manera anónima y privada. Sin embargo, en el camino, esta ‘app’ se ha convertido en un espacio para el ciberacoso. Algunos usuarios de esta herramienta, creada por Zain al Abidin Tawfiq, oriundo de Arabia Saudí, han recibido comentarios ofensivos e intimidatorios.



Para acceder a esta plataforma, los usuarios deben registrarse en una cuenta y luego compartir en redes sociales el enlace de su perfil para que otros puedan enviarles mensajes, sin necesidad de tener una cuenta dentro de la herramienta.



“No es que la aplicación haya sido creada para hacer ciberacoso, sino que debido al uso que les damos los seres humanos a las redes empezamos a utilizarlas para hacerles daño a otros”, señala Quintero.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnósfera

En Twitter: @Anamariavd19



(Esta es la tercera entrega del especial 'Cuando internet se usa para destruir'. Vea la primera serie acá: 'El día que mis fotos íntimas llegaron a internet')