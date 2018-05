Cyberbullying, ¿Qué es y por qué es tan preocupante?

El ciberacoso se trata de un fenómeno social que puede afectar a cualquier persona, en su colegio, en su trabajo o de forma aleatoria. Su misión es atemorizar, dañar y reducir al otro y se vale de las nuevas tecnologías para lograrlo.



La diferencia con el matoneo tradicional es que con internet lo que antes era un humillación frente a un salón hoy puede convertirse en la burla de moda para millones de personas en el mundo. Según los expertos, la posibilidad de hacerse viral y el anonimato de los agresores son los elementos que marcan la diferencia y causan más daños.

Así como internet representa una oportunidad para expresar ideas, propuestas y puntos de vista, lastimosamente también es usado para el matoneo. Según cifras del CyberBullying Research Center así lo ha experimentado el 28 por ciento de más de 20.000 adolescentes encuestados por el portal investigativo en colegios de Estados Unidos entre 2007 y 2016. Esta cifra aumentó en los últimos años y llegó a 33.4 por ciento en 2016.



Aunque el ciberacoso no figura entre las principales causas del suicidio en adolescentes, que en 2015 de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud fue la segunda causa principal de defunción en los jóvenes entre los 15 y los 29 años en todo el mundo, el doctor Sameer Hinduja, cofundador del Cyberbullying Research Center, asegura que es un fenómeno “que ocurre en todas las poblaciones sin importar la edad. Cualquiera que está en línea está desafortunadamente expuesto a que alguien sea odioso o cruel o que trate de avergonzarlo o amenazarlo de alguna manera”.

En entrevista con EL TIEMPO, Hinduja indicó cuáles son los efectos principales del ciberacoso y las recomendaciones para actuar frente a él.

Sameer Hinduja, Co-Director del Cyberbullying Research Center, Ph.D. en justicia criminal con especialización en crímenes computacionales. Foto: Tecnósfera

¿Cuál es el impacto del ciberacoso?

Nuestras investigaciones han mostrado que si los jóvenes tuvieran posibilidad de elegir entre ser acosados en el mundo real o en el mundo virtual, preferirían vivirlo en el plano presencial por el hecho de que no pueden controlar lo que está en línea. Las víctimas no pueden escapar, es algo 24/7. No pueden saber cuántos millones de personas han visto, comentado, retuiteado y compartido algo ofensivo de ellos.



Aunque todos luchamos contra la duda y las inseguridades, los jóvenes luchan contra ello aún más. En muchas ocasiones los chicos manejan una gran parte de su identidad a partir de las percepciones que hacen sus pares y cuando tus compañeros dicen cosas negativas de ti, cuando un rumor, un chisme o una foto humillante se hace viral tiende a arrebatarle el mundo que ha construido y se vuelve abrumador en muchas ocasiones.



Escuchamos algunas historias difíciles sobre adolescentes que llegaron a quitarse la vida después de sufrir ciberacoso. Pensamos, oh dios mío, ¿qué tanto está pasando, hay alguna cosa que podamos hacer al respecto para prevenir estas tragedias? Y desde ese punto empezamos a acercarnos a algunos casos. Durante años hemos investigado cientos de miles de casos de niños y jóvenes adultos para entender sus experiencias pero también para identificar qué factores potencialmente llevaron a que fuera una víctima de ataques y qué áreas de su vida afecta.

¿De qué manera podemos apoyar a alguien que ha sido víctima de ciberacoso?

Cuando hablen con víctimas de ciberacoso deben asegurarse de ser comprensivos, pacientes y no terminar culpando de alguna forma a la víctima. Puede preguntarse qué pasó pero es igual de importante preguntar qué le gustaría a la víctima ver que pasara. En ocasiones, los colegios resultan armando un gran caso alrededor de una situación de acoso, que se convierte en la noticia del mes y el objetivo de los ataques prefería mantener las cosas en silencio.



Además debemos recordar a los jóvenes y los niños que siempre habrá personas odiosas, que quieren pisotear y rebajar a otros para sentirse mejor. Le diría a ellos: debes enfocarte en lo que puedes controlar. Tu vida, tu rendimiento académico, tu liderazgo, tú nadando contracorriente, tú siendo diferente, único, épico.

¿Cómo prevenir?

Aunque la mayoría de las personas en línea son respetuosos, considerados o por lo menos neutrales, siempre va a existir una minoría que usa mal la tecnología. Queremos que las personas sigan usando las redes sociales e internet sin sentirse llenos de miedo de hacerlo, pero también que recuerden que tienen autonomía, opciones y control para ajustar sus configuraciones de privacidad para bloquear personas que son hostiles.



Es posible reportar individuos que son molestos o pervertidos y en muchas ocasiones en vez de literalmente entrar en pánico debe recordarse que se no tiene por qué comunicar con esas personas y que se puede construir un muro alrededor en el que entre únicamente la gente de confianza.

Algunos piden una mayor regulación y control frente al contenido masivo en las plataformas mientras que otros abogan por trabajar en cambiar la cultura social. ¿Qué opina usted?

Creo que ambas estrategias van de la mano. Trabajo con las compañías de redes sociales y honestamente digo que están haciendo lo que pueden, tratan de utilizar algoritmos para identificar discursos de odio antes de que se vuelvan virales, están tratando de asegurarse que hay respuestas rápidas ante los reportes, pero están trabajando con millones de millones de publicaciones a cada hora.



Hay un incendio que no va a parar con medidas preventivas. Soy un gran creyente de que debemos hablar con los niños, desde que son muy pequeños, para que entiendan que hay reglas en la forma en la que tratan a las personas.



Debemos decirles: ‘No seas abusivo, sé un ser humano decente, se considerado porque quieres que los otros también lo sean contigo’. Eso aplica cuando estás en el campo jugando fútbol, pero también cuando nos conectamos y navegamos en Instagram o conversamos en un grupo de WhatsApp. Debemos hacer lo correcto y creo que si iniciamos con los más jóvenes lograremos desarrollar esa consciencia, en la que les importa hacer lo correcto y hacerlo se convierte en quienes son.

