Facebook toma medidas para luchar en contra de la publicidad engañosa

La nueva política de Facebook ahora permite que los usuarios presenten sus quejas sobre las empresas que hacen anuncios en la red social con las que han tenido algún problema por publicidad engañosa.

Según el portal The Verge, se trata de una nueva función destinada a ayudar a Facebook a luchar contra todo tipo de abuso publicitario dentro de su plataforma.



Si el cliente compró un producto por medio de los anuncios de la red social y el comprador no se siente satisfecho con el producto, puede presentar la queja y si son suficientes usuarios los que se quejan del negocio, la red social prohibirá que la empresa publique anuncios.



The Verge dijo que el gigante estadounidense manifestó que está tratando de combatir las "malas experiencias de compra", lo que puede costarles a los clientes y frustrarlos también con Facebook.



Las áreas problemáticas en las que Facebook está particularmente interesado son: tiempo de envío, calidad del producto y servicio al cliente. De tal forma que si una empresa ofrece un mal servicio o productos que no satisfacen las expectativas del ciente, tendrán problemas con la plataforma.

Facebook ahora puede prohibir que las malas empresas no tengan espacio para hacer anuncios en la plataforma. Foto: The Verge

¿Qué pasa si una empresa se quiere reivindicar?

Facebook dijo que las empresas tendrán la oportunidad de mejorar su servicio. La red social luego de enviar notificaciones a los usuarios para preguntarles sobre su experiencia de compra, le informará a las empresas sobre los comentarios negativos.



Lo anterior con el fin de que la empresa detecte los problemas que está teniendo con sus clientes y cambie los aspectos negativos. Si los comentarios de los clientes no mejoran después de esa advertencia, Facebook eventualmente comenzará a limitar su cantidad de anuncios en la plataforma, para después prohibirlos.







TECNÓSFERA