Este martes, el ‘doodle’ de Gabriel García Márquez recorre el mundo

06 de marzo 2018 , 07:11 a.m.

Una silueta de Gabo a la izquierda y un colorido paisaje que parece salir de su cabeza.



Así, el doodle creado por Matthew Cruickshank, director de arte de los doodles de Google, trata de resumir en una pequeña animación el realismo mágico del nobel de literatura colombiano.

El homenaje estará disponible las 24 horas de este martes, llevando el recuerdo de Gabo a millones de personas que utilizan Google como su motor de búsqueda en Perú, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, España, Croacia, Irlanda y la India, entre otros países.



Cruickshank, artista gráfico inglés de 34 años, trabajó para Disney y Warner Bros. en Londres, y en el 2012 se mudó a San Francisco para hacer parte del equipo de Doodle en Google. Estando allí, ha creado cientos de diseños.

Matthew Cruickshank, de 34 años, es el artista tras el ‘doodle’ de Gabo y se considera un fan del escritor. Foto: Archivo particular

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Cruickshank se reconoció como un fan de Gabriel García Márquez y narró cuál fue el proceso creativo para el diseño de esta pieza.



“Tuve que regresar al libro y leerlo de nuevo. En esta segunda vez descubrí muchas capas en la narración. Reafirmé que es un texto muy rico, colorido y profundo”.



Para Cruickshank, lo más difícil fue que la palabra ‘Google’ no se perdiera entre las flores y la vegetación selvática.

Su ilustración destaca detalles de la historia que cautivó a lectores de todas partes del mundo: Cien años de soledad. La obra maestra, publicada en 1967, ha sido traducida a casi 50 idiomas, y le valió al escritor el premio Nobel de Literatura en 1982.



En una primera aproximación, Cruickshank planteó una ilustración en la que Macondo salía de las páginas de un libro. Pero, tras meses de trabajo, él y su equipo optaron por visibilizar la obra de Gabo de otra manera (ver imagen).

Bocetos iniciales del diseño original del ‘doodle’. Foto: Cortesía Google

“No podía incluir cada detalle. Pero traté de hacer justicia con algunos de los elementos principales”, dijo el artista.



El doodle ubica a Macondo y la iglesia. Enfrente están los fundadores del pueblo: José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. También aparecen el tren, que marca la llegada de una nueva civilización, y el navío que arriba a la selva. Los peces dorados del final de la obra navegan en la ilustración, y una icónica mariposa amarilla le da el toque animado a la obra.



“Es como si la imagen saliera directamente de su mente. Este doodle es más sobre su creación que sobre él mismo. Como creo que a Gabo le hubiera gustado”, aseguró Cruickshank.



Como es usual en el departamento de diseño de doodles, las ilustraciones celebran los nacimientos y logros humanos o algunas fechas significativas.



Según Cruickshank, aunque llegan miles de solicitudes, en promedio se realizan unos 30 diseños en un año, ya que cada pieza es única y se basa en la investigación. Algunas son ilustraciones, otras tienen pequeñas animaciones, como la de Gabo, y otras incluyen hasta pequeños video juegos o animaciones más complejas.



“Cuando llegó la propuesta de Gabo, no dudé en tomarla ni un segundo. Estaba ansioso por iniciar”, confesó el artista.

Aunque Cruickshank no conoce Colombia aún, asegura que lo imagina como un país colorido y alegre. Y si bien la tarea de ilustrar la historia de siete generaciones de una familia no fue sencilla, el artista sostiene con orgullo: “Realizar esta animación fue un reto. Imaginarme cómo sería relevante y justa en Colombia podría decirse que fue algo como salido del realismo mágico”.



La ilustración del artista británico en honor a Gabriel García Márquez aparecerá este martes en un total de 37 países y estará disponible en 16 idiomas.



Además de tener asociada una publicación en el blog de Doodle, al dar clic en la imagen los usuarios llegarán a los resultados de búsqueda relacionados con Gabo en sus respectivos países, que van desde qué es realismo mágico y dónde nació Gabriel García Márquez hasta algunas de sus otras obras, como El coronel no tiene quien le escriba, Doce cuentos peregrinos y El amor en los tiempos del cólera.

¿Qué es un ‘doodle’?

Los doodles son una iniciativa que nació en 1998, con un primer diseño de un dibujo de un monigote detrás de la segunda O de la palabra ‘Google’, resultado de la imaginación de los fundadores de la empresa para comunicar que estaban “fuera de la oficina” y confirmar su asistencia al festival Burning Man, en el desierto de Nevada, EE. UU.



Desde el 2000, de manera paulatina, un equipo de diseñadores se integró a la iniciativa para desarrollar piezas que jugaran con el logo de la compañía según ocasiones especiales. A lo largo de los años han sido creados unos 2.000 doodles.



LINDA PATIÑO

EL TIEMPO

En Twitter: @LinndaPC

