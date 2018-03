Lo que se necesita para eliminar el 'roaming' en América Latina

La región recibió una importante e interesante noticia la semana pasada: varias naciones acordaron trabajar conjuntamente para eliminar los cargos adicionales al usuario por los servicios de 'roaming' o itinerancia, como se define la capacidad de obtener cobertura celular de voz y datos en distintos países.



Este acuerdo se pactó en la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.



En esta reunión, que se realiza cada cuatro años, se esboza una hoja de ruta para determinar cómo se construirá el futuro de la tecnología y las telecomunicaciones en las sociedades de América Latina.

Es importante mencionar que la Citel es una rama de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se encarga de las telecomunicaciones.



La directora de la Agencia Nacional del Espectro (Ane), Martha Suárez, representó a Colombia en la Citel 2018 y le explicó a EL TIEMPO de qué se trata esta reunión.



"La Asamblea define un plan estratégico en varios temas a futuro. Por ejemplo, se abordaron temas de seguridad, inclusión y de cómo cerrar la brecha digital. Fueron 22 puntos que se tocaron y, entre esos, estuvo el del 'roaming'. Al final se aprueba un documento en plenaria con los puntos discutidos y acordados", informó Suárez.



En dicho escrito la discusión del 'roaming' quedó planteado en el punto número 12 de la siguiente manera: "Impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerencia móvil (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera".



Oscar León, secretario ejecutivo de Citel, aseguró que: "El acuerdo alcanzado en Buenos Aires busca agilizar la inclusión digital de los ciudadanos de las Américas. Y en el siglo XXI, promover la inclusión digital significa facilitar el acceso a servicios públicos y, últimamente, ampliar el acceso a derechos reconocidos a los ciudadanos”.



Expertos consultados por este diario aseguraron que eliminar el 'roaming' resulta interesante para los usuarios, pues eliminará barreras y facilitará la comunicación. Sin embargo, quienes toman la decisión final son los operadores de telecomunicaciones. Aseguran, además, que esa medida "no es inmediata y tampoco fácil de ejecutar, pero que se puede visualizar".



EL TIEMPO se comunicó con Claro, Movistar y TigoUne para conocer sus opiniones al respecto, pero por el momento no quisieron dar declaraciones.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), reconoció que para hacer realidad este acuerdo se necesita de la cooperación de los operadores, pero también del Gobierno para que incentive la inversión extranjera en Colombia.



"La medida de eliminar el 'rooming' es interesante siempre y cuando sea concertada entre los operadores. Sin embargo, sería un grave error requerirles que eso sea un realidad sin un ambiente de inversión positivo, pues al final de cuentas se necesitan de acuerdos especiales entre las empresas de comunicaciones móviles alrededor de la región", señaló Yohai.



Cifras suministradas por Asomóvil evidencian que la inversión pasó de 4,55 billones de pesos en el 2013 a 3,34 billones en el 2016, con una tasa negativa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de - 9,8 por ciento, llegando en el 2016 a cifras inferiores a las del 2012.



La propuesta para dar de baja los cobros fue acordada por Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.



Es importante mencionar que en 2017 la Unión Europea eliminó el cobro de 'roaming' entre sus países miembros. Desde ese entonces, las personas que viajan dentro de ese territorio pueden llamar, enviar mensajes de texto y conectarse a internet desde sus dispositivos sin sobrecargo.



TECNÓSFERA