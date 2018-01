Manual para identificar noticias falsas y evitar su propagación

29 de enero 2018 , 10:30 a.m.

La propagación y amplificación de noticias falsas tiene sumergida a Facebook en una de sus crisis más intensas. La compañía de Mark Zuckerberg pasó de reconocer la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos para influir en los resultados a través de la plataforma a admitir que su red social se ha encargado, literalmente, de dañar la democracia.

“En el mejor de los casos, Facebook nos permite expresarnos y actuar. En el peor, posibilita a las personas difundir información errónea y corroer la democracia”, dijo en un comunicado Samidh Chakrabarti, la responsable de producto de colaboración cívica de Facebook.



En las últimas tres semanas Facebook se ha visto acorralado por la presión de varios sectores y gobiernos de Europa, que han anunciado medidas drásticas para combatir la propagación de contenido falso.



Recientemente, la red social anunció un cambio en su algoritmo para mostrar más contenido de amigos y menos noticias. Además, dijo la empresa, la fiabilidad de las fuentes de información se determinará teniendo en cuenta la opinión de los usuarios. Aunque Zuckerberg argumentó que las medidas se dan porque los contenidos de las marcas “están desplazando los momentos personales que nos llevan a conectar más con los otros”, algunos expertos consideran que el cambio también busca combatir la propagación de noticias falsas.



Para Sergio Llano, profesor de la Universidad del Norte y doctor en Comunicación, la decisión significa un reto para las empresas y los medios pero no es la solución al problema. “La relevancia en un algoritmo no solo es un asunto técnico sino también social. Las personas son las que comparten el contenido. Y aunque las noticias pueden hacerse menos visibles el criterio de los usuarios que interactúan con la información no deja de intervenir”.



“Lo falso aparece porque la gente lo visibiliza. Lo que falta es criterio en las personas al compartir y valorar la información”, agrega.



“Hay un mensaje ‘tipo árbol’ donde el impacto que puede tener el reporte de un contenido puede generar un impacto mayor con otro reposteo de alguien con más influencia”, añade Miguel Jaramillo, estratega digital.



Es por esto que los expertos recomiendan algunos tips para detectar las noticias falsas y evitar así su posible propagación:

Verifique la confidencialidad de la fuente y corrobore la información en otros medios o en buscadores como Google. “Si la fuente no es confiable porque no es oficial o es una persona desconocida, entonces hay que contrastar. Tratar de ir a la fuente original puede ser una manera de hacerlo”, dice Llano Acuda a los medios de comunicación reconocidos y en lo posible que tengan el símbolo de verificación con el chulito azul. Se sugiere activar la opción de ‘Ver primero’ en estas páginas lo que le permitirá tener mayor visibilidad de sus noticias. Para hacerlo vaya al botón de ‘seguir’ y abra el menú desplegable. Desconfíe de la información amarillista. Según Llano, una manera de identificar las noticias falsas es cuando incluyen imágenes o datos que invitan al morbo. “Las noticias falsas se aprovechan de las personas impulsivas y crédulas. Se necesitan noticias que generen algún tipo de impacto para que la gente las comparta y viralice. Entonces cabe la idea de desconfiar de las noticias que tienen algún componente de exageración”, asegura el experto. Llano aconseja dudar de fuentes cercanas como familia y amigos. “Ellos ni son periodistas, ni son la fuente oficial. Cercanía social y fortaleza en los vínculos no significa confiabilidad en la información”, dice. Las noticias falsas suelen ser anónimas y no incluyen citas a fuentes oficiales. En algunas oportunidades, invitan a compartir o repostear el contenido. Examine detalladamente la URL pues muchas veces los cibercriminales imitan la dirección original de un medio y le realizan pequeños cambios (como agregar una letra) para engañar a los usuarios. Vale la pena verificar que el link cuente con el protocolo de seguridad ‘https’. Verifique la ortografía de los titulares y el texto en general. La mayoría de veces tienen errores de redacción o son traducidas al español incorrectamente. Las imágenes demasiado retocadas o manipuladas también pueden ser una señal para identificar que una noticia es falsa.

