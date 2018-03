¿Es posible identificar apps que nos pueden robar datos en las redes?

El escándalo que tiene inmerso a Facebook luego de que se conociera que los datos de 50 millones de usuarios fueron recopilados por la firma Cambridge Analitica (lo que se consideró como la mayor filtración de datos de la historia de la red social), ha aumentado la preocupación entre los usuarios sobre el uso que le dan las redes sociales a la información personal.

Ya es claro que plataformas como Facebook e Instagram pueden tener acceso no solo a las fotografías e información como los correos electrónicos o los números de teléfono. Precisamente a través de un test de personalidad en Facebook la consultora Cambridge Analitica recopiló datos suministrados por más de un cuarto de millón de usuarios de Facebook, en su mayoría estadounidenses. Con esa información la firma analizó y perfiló los gustos políticos de las personas.

“El solo comportamiento es usado por las redes sociales para perfilarte, Facebook se entera que te conectas de un rango entre 7 a 10 am, sabe que le das like a ciertas publicaciones, entre otras cosas. Con base en los amigos que tienes, los canales que sigues, los comentarios y los likes, por ejemplo, una compañía puede perfilarte y establecer si estás en capacidad de votar, si tienes tendencia republicana o demócrata, entre otros”, explica David Pereira, experto en seguridad informática de la firma Etek International, sobre la forma cómo operó el escándalo de Cambridge Analitica.



¿Cómo hacer entonces para identificar las aplicaciones que pueden robar datos personales en las redes sociales y que en un futuro podrían ser usados por los fabricantes para otro tipo de fines?



Según el experto, no hay un parámetro para identificar si una app que se instala a través de Facebook puede robar información o no. “Una app legitima se puede comportar de la misma manera que una maliciosa”, afirma.



Para el especialista lo más importante es informarse siempre antes de instalar una app. “Hay que mirar en blogs, fijarse en los comentarios de las personas, ver la reputación a través de las estrellitas”, dice.



“Primero infórmate de que te vas a instalar, el hecho de que esté en Facebook o en Google Play no quiere decir que sea legítimo”, dice Pereira.



Estas son algunas recomendaciones del experto:

Siempre fijarse en descargar las apps en los sitios oficiales y nunca en páginas que sean repositorios. Identifique si la página a la que se conecta es segura. Puede usar herramientas como ‘https everywhere’, una extensión para Mozilla Firefox que redirige ciertos dominios hacía su versión segura. Existen sitios como cómo Url scan que le permiten detectar sitios que pueden ser usados para minar criptomonedas. No aceptar los permisos de acceso a ubicación, fotografías y cámaras. En lo posible leer los términos y condiciones de cada app para verificar a qué tipo de información accederá.

Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de Eset, ir directamente a la configuración de Facebook, entrar a ‘Aplicaciones’ y ver qué permisos dimos a cada herramienta para cerciorarnos si estamos de acuerdo. “La aplicación necesita información. El tema es que nosotros estemos de acuerdo en compartir esa data, que la decisión sea nuestra y no de la aplicación”, dice.



TECNÓSFERA