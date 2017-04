¿Sabe de qué viven los ‘youtubers’?

Ser ‘youtuber’ es mucho más que grabarse a sí mismo. De hecho, al ser un trabajo que gana cada vez más adeptos, no es sencillo sobresalir en él. ¿Que es bien remunerado? Puede serlo, y bastante. Por poner solo un ejemplo, la fortuna del sueco Pew Die Pie, el más famoso del mundo, ascendió a 20 millones de dólares el año pasado, según la revista ‘Forbes’.



Por supuesto, cualquiera que se aventure a producir contenidos para YouTube quisiera llegar a ese nivel. Pero ojo: no todo se trata de dinero. Los expertos coinciden en que un buen ‘youtuber’ es aquel que primero piensa en su temática y en la audiencia.

En diálogo con EL TIEMPO, Juanjo Durán, director de contenido de YouTube para Hispanoamérica, aseguró que la plataforma paga lo suficiente para hacer una vida, y bastante buena.



“En la plataforma tenemos socios que logran cifras bastante considerables (…). Convertirse en ‘youtuber’ es un fenómeno que está creciendo de manera acelerada y puede ser rentable. Pero lo más importante es ser inteligente y saber llegar a las audiencias con un contenido que sea apetecible”, explica el ejecutivo.



En ese sentido, luego de identificar a su audiencia y crear un canal de comunicación y confianza, un generador de contenidos ya puede pensar en ganar dinero. Para esto, existen varias alternativas, que no se limitan al ámbito de la plataforma.

Monetización



Esta es la técnica más usada para ganar dinero en YouTube. Sin embargo, no es la más sencilla.



Primero hay que inscribirse, de manera gratuita, en una plataforma llamada AdSense, propiedad de Google (como YouTube), encargada de tramitar los pagos. Una vez inscritos y después de tener más de 100 suscriptores en su propio canal, los videos del ‘youtuber’ ya se pueden monetizar.



YouTube define el pago por cada 1.000 vistas verdaderas (cuando el usuario ve el video durante más de siete segundos), de acuerdo con el impacto de su publicidad en línea. La empresa llama a esto CPM (costo por mil visitas), que es lo que está dispuesta a pagar por que los ‘youtubers’ permitan colgar anuncios publicitarios en sus videos.



En Colombia, el CPM se encuentra alrededor de los 1,5 dólares, cuenta Fausto Murillo, famoso por sus videos con ejercicios físicos.



“Ganar dinero con este método no es fácil, porque se necesita generar mucho tráfico. Además, el CPM es muy bajo aquí, si lo comparamos con el de Europa o el de Estados Unidos. Por eso, es posible monetizar más si los videos se hacen en inglés o con subtítulos, para que los vean fuera del país”, agrega Murillo.



A esto se suman las ‘apps’ que bloquean la publicidad (la más popular es AdBlock), que impactan negativamente las ganancias del ‘youtuber’.



Haciendo cuentas alegres, si un video tiene un millón de reproducciones en Colombia, la plataforma podría pagarle a su autor unos 1.000 dólares.



Según Murillo, AdSense paga mensualmente, mediante entidades como Pay-Pal o Western Union.

Acuerdos con terceros

Otra táctica para ganar dinero con YouTube es establecer acuerdos con terceros para incluir marcas dentro de los videos. Por ejemplo, cadenas de ropa o de comida pueden cerrar tratos con generadores de contenidos para que promocionen sus productos. Pero el ‘youtuber’ chileno JuanPedroTV, quien tiene más de 400.000 seguidores y se especializa en temas de tecnología, advierte que este método genera comisiones muy reducidas, a menos que el producto se venda en grandes cantidades.

Autopublicidad



Otra opción es aprovechar los videos para promocionar otros productos del ‘youtuber’, como libros o conferencias. Un buen ejemplo, anota Juanjo Durán, es el del colombiano Juan Pablo Jaramillo con ‘La edad de la verdad’: “Ese libro se ha vendido como pan caliente, porque mediante la plataforma él ha logrado llegar a sus audiencias, que desde lo digital están migrando a lo físico”.



Otros ‘youtubers’ que le han apostado a escribir libros son Sebastián Villalobos, con ‘Youtuber School’, y Carolina Jaramillo, con ‘El ruido de mis lápices’.

Asesorías

El nivel de conocimiento y el prestigio alcanzado por ciertos ‘youtubers’ pueden hacer que empresas los busquen para solicitarles ayuda en distintos temas, especialmente en la elaboración de contenido digital.



“Llevo más de diez años creando contenido para YouTube. Me ha ido tan bien que distintas compañías me han contratado para consultorías. Por ejemplo, si una compañía de televisión quiere crear videos para internet y no saben qué lenguaje utilizar o en qué horario publicarlos, me reúno con ellos dos o tres veces a la semana y les brindo asesoría”, cuenta JuanPedroTV en uno de los videos de su canal.

Tiendas en línea



Vender por internet camisetas, gorras y maletines, entre otros accesorios, puede ser una buena idea de negocio. Por ejemplo, Alan por el mundo, un ‘youtuber’ mexicano que se especializa en viajes, ofrece en su tienda virtual collares, zapatos y portapasaportes, a precios que oscilan entre 100 y 1.300 dólares, y los envía a cualquier lugar del mundo.

YouTube en cifras

Se estima que cada minuto se suben 400 horas de video a la plataforma, que ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios en 88 países y alberga contenidos en 76 idiomas.



A junio del año pasado, el número de canales que ganan un millón de dólares o más había crecido en 50 por ciento.



De acuerdo con datos del 2016 de la revista ‘Variety’, siete de los diez ‘top influencers’ de EE. UU. son ‘youtubers’.



Un estudio similar se hizo en México y Brasil el año pasado, con resultados parecidos.



Según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación el año pasado, Colombia es el segundo país en consumo de video, con 4,3 horas diarias (de las cuales el 68 por ciento corresponde a internet), solo superado por Nigeria.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

Redacción Tecnósfera