¿Por qué todos hablan de Vero, la red que promete ganarle a Instagram?

Una red social que no muestra publicidad y en donde no hay algoritmos ni bots. Esta es la propuesta de Vero, una plataforma para dispositivos móviles Android y iOS que, según algunos medios especializados, promete quitarle el trono a Instagram.

Su popularidad en los últimos días hizo que los servidores de la aplicación colapsaran por lo que muchos de sus usuarios han experimentado interrupciones en el servicio.



¿Por qué esta herramienta, que ya alcanzó el millón de usuarios, se ha vuelto tan renombrada?

Vero cuenta con una interfaz básica, muy parecida a la de sus competidores: cada perfil tiene un muro que recopila todas las publicaciones para que otras personas comenten o le den ‘like’. La gran diferencia es que los usuarios no solamente pueden compartir fotografías, como en Instagram, sino que además tienen la posibilidad de publicar enlaces y canciones (la app ofrece una lista de los éxitos del momento, proporcionada por iTunes) y recomendar películas, libros o lugares (a través de Google Maps podrá ver lugares cercanos y hacer búsquedas).



También cuenta con una herramienta de búsqueda para ver los hashtags más populares así como recomendaciones de contenidos. La sección de colecciones permite agrupar en un solo lugar sus propias publicaciones y todos los contenidos que otros contactos le envían. Igualmente es posible filtrar el tipo de post que desea ver de cada persona (por ejemplo, si solo quiere que se le muestre las recomendaciones de películas de un usuario).



La sección de amigos está dividida en varias categorías para que cada persona clasifique a sus contactos: amigos íntimos, amigos, conocidos y seguidores.



Pero tal vez el aspecto más alabado de esta aplicación ha sido su política de no ofrecer publicidad a los usuarios lo que permite que solo se muestre lo que la persona quiere ver. La compañía señala que el hecho de no tener anuncios quiere decir que no hacen uso de algoritmos ni minería de datos.



“Las redes sociales ofrecieron la promesa de conexión constante para mantener el contacto con amigos y compartir lo que está pasando en nuestras vidas pero a medida que pasó el tiempo, empezó un desequilibrio entre los intereses de las plataformas y los mejores intereses de los usuarios”, dice la red social en su manifiesto.



Vero se basa en un modelo de suscripción en el que, dicen, consideran a “los usuarios como clientes, y no como productos que se venden a los anunciantes”. Eso quiere decir que es necesario pagar una cuota anual para disfrutar del servicio a cambio de que no se altere el orden cronológico ni el tipo de contenido que se muestra.



La red social había anunciado que el primer millón de suscriptores tendrían acceso a gratis de por vida. Sin embargo, dadas las interrupciones del servicio, el beneficio se extendió a todos los usuarios hasta nuevo aviso.



En las próximas semanas la compañía publicará la fecha de inicio del pago y el precio de las suscripciones.



Pero además de este cobro individual, Vero recauda una tarifa de transacción a los comerciantes que venden a través de su sección "Comprar ahora", que permite a los creadores y a las marcas ofrecer productos directamente desde las publicaciones.

Según la red social, la información que se recopila de los usuarios, como el número de teléfono, la cuenta de correo electrónico, nunca estarán visibles para otros usuarios.



Vero fue creada por Ayman Hariri, un milmillonario libanés hijo del ex-Primer Ministro de ese país Rafik Hariri. Parte de su éxito se debe también a la difusión por parte de influenciadores y artistas alrededor del mundo.



TECNÓSFERA