El cine que quiera, por 10 dólares al mes

Es una idea lo suficientemente loca como para, tal vez, funcionar: una suscripción mensual de 10 dólares (alrededor de 30.000 pesos) le da derecho a ver cualquier película en cualquier sala de cine. Bueno, aplican términos y restricciones.

El servicio de suscripción de películas MoviePass tiene mucho en común con lo que planteaba, al comienzo, Netflix. Más que cobrar por el consumo específico de un título, se cobra una mensualidad. Este atractivo crea rápidamente una comunidad fiel y, sobre esta, se construyen otros modelos de ingresos.



O esa es la idea. Por ahora, es un negocio que tiene rascándose la cabeza a los expertos. Porque mientras cada cliente paga apenas 10 dólares al mes, MoviePass paga a los teatros las boletas al costo total (unos 15 dólares por película). Los accionistas de la firma dicen que, eventualmente, se creará una masa crítica de usuarios que hará rentable la actividad a través de la publicidad y de tajadas en negocios asociados a la experiencia de ir a cine, como los parqueaderos o la comida rápida.



Al frente de la empresa está Mitch Lowe, cofundador de Netflix. En diálogo con EL TIEMPO, el CEO de MoviePass dijo estar seguro de que el modelo no es tan loco como suena.



“Sé que puede funcionar. De hecho, creo que cuando tienes un producto y las personas dicen ‘es demasiado bueno para ser cierto’, estás protegido de que venga la competencia a tratar de hacer lo mismo. Cuando usas la tecnología y cuando entiendes al cliente, puedes hacer que funcione”, dijo Lowe, y agregó que la matemática prueba que, al final, el modelo se equilibra.



“Habrá clientes que se vean 300 dólares en películas, pero muchos usuarios van cine de tres a seis veces al año. Cuando se suscriben duplican esa frecuencia, es decir: van de seis a doce veces al año”, explicó, y al tiempo sostuvo que, dado que ir a cine suele ser el centro de una experiencia de más alcance, los datos generados por un usuario habitual permitirían crear estrategias para fidelizarlo.



“No sé si vayas a festivales de cine, pero en cada uno hay cinco o seis cintas que nunca llegan a salas de cine porque las salas no saben si alguien las va a ver. Con diez millones de suscriptores podemos hacer que la gente vaya a ver estas películas que de otra manera jamás verían. Y lo otro es que, cuando vas a cine, tomas un Uber, llevas tu carro, puedes ir a un restaurante, son oportunidades para hacer acuerdos y generar ganancias”, puntualizó Lowe.



Por ahora, más de 4.000 teatros y más de 36.000 pantallas de cine en EE. UU. se han subido a la iniciativa. La firma dice que ya tiene el 91 por ciento de las salas, pero lo cierto es que no ha logrado cerrar acuerdos con las principales cadenas de cines y enfrenta la oposición de marcas como AMC, que han amenazado con acudir a acciones legales para impedirle funcionar.



Lo irónico es que no falta quien vea en MoviePass una innovación que podría, de hecho, salvar a la industria, afectada por la más baja asistencia del público a las salas en 15 años.



WILSON VEGA

​Editor de Tecnología@WilsonVega