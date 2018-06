¿Qué tan gratis es lo gratis en internet?

Datos ilimitados para ciertas aplicaciones como Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter o Spotify... todo ‘gratis’ con el plan de datos que elija. Se trata de un modelo conocido como zero rating, que se abre paso en Colombia. En él, los operadores de telecomunicaciones ofrecen a sus clientes acceso ‘gratuito’ a navegación para el uso de aplicaciones específicas. Como lo anotaba el año pasado la abogada Natalia Ospina, en su blog de Portafolio, economías más maduras no han aceptado el modelo: India lo consideró anticompetitivo y la UE se negó a proteger la figura.

Los argumentos en contra de esta modalidad apuntan a que amenaza la neutralidad en la red, un principio que protege el derecho de todas las personas a elegir libremente los servicios, aplicaciones o contenidos que recibe a través de internet.



La lucha por mantener este principio se da hace tiempo en Colombia, en donde diferentes actores han buscado reforzar las normas que lo protegen. Según la Fundación Karisma, que trabaja en temas de derechos digitales, la neutralidad puede conservar a “internet como una infraestructura abierta que provee valor a la sociedad a través del tiempo”. Esta fundación es una de las organizaciones de sociedad civil que se opuso, en 2015, a la propuesta de Facebook conocida como ‘internet.org’, más tarde empaquetada en la plataforma FreeBasics, para navegar en sitios web populares sin cargo.



Hace algunas semanas, Christopher Marsden, un reconocido experto en el tema, investigador de universidades como Essex, Warwick y Oxford, visitó Colombia para participar en el foro ‘Neutralidad de la red en Colombia’. En charla con EL TIEMPO, habló sobre el zero rating como una amenaza a la libre competencia.



“La neutralidad se vulnera porque ciertas aplicaciones están siendo privilegiadas frente a otras que pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, algunos reproductores musicales en streaming no podrían competir en igualdad de condiciones con Spotify”, apuntó.



Para Marsden, existen riesgos asociados a no conocer los detalles de la negociación que llevó al acuerdo entre grandes compañías. Al no conocer quién pagó a quién y por qué, se crean riesgos como el de algo que él denomina zero washing, en el que se presenta como gratuito un servicio sin especificar si los datos de los usuarios serán utilizados para vender publicidad.



En todo caso, dice Marsden, en Colombia parece no haber una preocupación oficial frente al asunto. “Creo que en Colombia los reguladores permanecen felices ante eso, porque si aún continúa, asumo que deben estar felices. Encuentro el panorama colombiano similar al mexicano, incluso con las mismas compañías”.



Agregó: “La gente usa Facebook. Facebook dice es gratis, pero realmente no significa que lo es, significa que usted es gratis. Significa que sus datos pueden ser entregados a los anunciantes, para que Facebook haga dinero. Creo que la gente entiende esto.



Creo que cuando la gente usa Facebook gratis es por los anunciantes. La gente accede gratis porque es bueno para Facebook y bueno para los operadores… y bueno, sería de esperar, para los consumidores. Pero sabemos que no es realmente gratis. Somos consumidores, no somos estúpidos”.



Cuando algunas empresas cuentan con posiciones de ventaja en el mercado (como por ejemplo una red social que es gratis, mientras que otras no), se crean barreras y dificultades para el surgimiento y la creación de nuevas alternativas. Lo mismo sucede con servicios de mensajería instantánea o con aplicaciones de música vía streaming. Si además, ese uso ‘gratuito’ es ilimitado, se reducen aún más las posibilidades de que los usuarios conozcan, prueben y utilicen otros servicios diferentes.



El riesgo de que se vulnere la neutralidad en la red es que se asuma que prácticas como el zero rating deben ser la norma y se cree así una especie de ‘Internet Premium’. Este término se refiere a la tendencia de crear servicios especializados de internet, o paquetes especiales que venden un ‘internet más rápido’ por un costo adicional. Ese servicio implicaría aumentar la velocidad de algunos servicios o, incluso, reducir la de otros que sean competencia.



En agosto, la Fundación Karisma publicó la investigación ‘Neutralidad de la Red y Ofertas Comerciales en Colombia’, que está disponible para consulta pública.

Cinco ‘tips’ de Mardsen sobre el consumo móvil

1. Si ustedes tienen una competencia real entre redes móviles, entonces los precios deberían bajar rápidamente y pronto no tendrían que preocuparse por ese asunto.



2. Si no hay mucha competencia, la segunda cosa es que usted debería estar atento es a la cantidad de datos que utiliza. Revise la configuración de su móvil y vea el uso de datos para identificar cuánto es de móvil y cuánto de wifi.



Si resulta que el consumo de datos móviles es algo bajo, debería considerar cambiar su plan. Es su elección.



3. Si usted ve un operador con ‘zero rating’ y le llama la atención, piense bien si realmente eso lo que usted quiere porque Facebook gratis puede estar bien, pero, por ejemplo, Facebook sin fotografías no usa muchos datos. Si usted utiliza WhatsApp solo para mensajes, casi no consume datos; así que WhatsApp gratis es gratis muy poco. Solo sea un buen consumidor y piense un poco en ello.



4. Lo que ciertas redes sociales dicen que son las noticias, no necesariamente son reales. En esta época de noticias falsas, tenga cuidado con Facebook gratis y consulte noticias en otros lugares.



5. Comparar los precios es la clave para poder decidir qué se va a hacer más objetivamente. La gente gasta mucho dinero en su teléfono celular y en su plan y es muy importante que le pidan a sus congresistas que exijan a los operadores hablar en detalle de los precios.



LINDA PATIÑO

​Redactora de Tecnósfera