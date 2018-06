El asistente robot de Google comenzará a llamar por sí solo

La nueva función de Google Assistant, que puede hablarle a las personas para hacer una reserva o una cita, realizará llamadas a algunas empresas estadounidenses esta semana como parte de su primera prueba pública a pequeña escala.

Duplex, presentada por la compañía en mayo durante su conferencia para desarrolladores, se convirtió en uno de los demos más comentados del año hasta el momento.



La compañía anunció que las primeras pruebas del asistente se realizarán con un pequeño grupo de "probadores confiables" y que ya hay tiendas y negocios que empezarán a recibir llamadas de Duplex, según TechCrunch.



De acuerdo con el portal, Google Assistant llamará a negocios para confirmar las horas de servicio. Más adelante, Duplex. permitirá que los usuarios hagan reservaciones en restaurantes por medio de la misma.

Ahora bien, las llamadas que realice Duplex comenzarán con un saludo, aclarará que es un asistente virtual y que será grabada la llamada. No siempre dirá exactamente la misma frase, sino que incluirá variaciones, dijo Google.



Los comercios pueden optar por no aceptar las llamadas de Duplex, lo que significa que no se incluirán en el listado de Google Business, según lo que reportó TechCrunch.





TECNÓSFERA