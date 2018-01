Amazon abre al público su supermercado inteligente sin cajeros

¿Se imagina entrar a un supermercado, tomar el producto que desea y salir del establecimiento sin necesidad de pasar por una caja? Esta es la visión futurista que se plantea el gigante del comercio electrónico Amazon con su supermercado inteligente Amazon Go, un proyecto con el que promete revolucionar por completo la forma de hacer compras.

Se trata de una tienda que funciona sin cajas y en donde solo es necesario descargar una aplicación y tener una cuenta de Amazon para adquirir un producto. El supermercado, que abrió este lunes sus puertas al público general en Seattle (EE. UU.), dispone de comidas preparadas para el desayuno, la comida o la cena; una selección de ensaladas, sándwiches y refrescos; vinos y cervezas, y algunos productos frescos, como carne.



Cada usuario cuenta con un código QR que debe escanear al entrar. Luego, se utiliza un sistema de cámaras y sensores que siguen los movimientos de las personas e identifican sus interacciones con los productos. La tecnología no utiliza reconocimiento facial, sino "otras pistas visuales" y la continuidad entre cámaras para determinar el comportamiento de los clientes, que son representados como objetos 3D en el sistema, según indicó el vicepresidente de tecnología de " Amazon Go", Dilip Kumar Kumar al portal TechCrunch.

El cliente debe escanear su celular cada vez que entra y sale de la tienda. Foto: Reuters

Todo lo que escoja el cliente es automáticamente añadido a su tarjeta virtual a través de la aplicación y el pago se efectúa una vez se sale de la tienda. En conclusión, el sistema sabrá si usted toma un yogur o un paquete de galletas, incluso, dice Amazon, la tecnología permite identificar cuando alguien se arrepiente de llevar un producto por lo que cuando vuelve a dejarlo donde estaba se descuenta de la factura final.



Detrás de esta iniciativa hay todo un sistema que combina técnicas de aprendizaje profundo, visión computerizada, reconocimiento de objetos y machine learning.

Cabe recordar que el lanzamiento de este proyecto estaba anunciado para principios de 2017 pero se tuvo que retrasar por supuestos problemas técnicos. El establecimiento ha estado disponible en pruebas para sus empleados desde diciembre de 2016, cuando la firma reveló sus planes de expansión en el sector alimentario y el desarrollo de otros formatos de tienda.



Sin embargo, durante las pruebas las cámaras, sensores y algoritmos que siguen a los compradores y rastrean los productos fallaban cuando había mucha gente o se movían rápido, explicó en su momento Kumar a The Wall Street Journal, algo sobre lo que Amazon no se ha pronunciado.



Según Amazon el sistema ahora identifica "mejor" los objetos y sigue los ritmos y patrones de los compradores, algo complicado cuando se trata de grupos grandes.



De acuerdo con The Wall Street Journal, aunque no hay empleados en una línea de caja, ‘Amazon Go’ sí tiene personal, que se encarga de reponer el inventario, revisar identificaciones en la sección de bebidas alcohólicas, y preparar las comidas.



Además, hay otra persona en la entrada para atender dudas y devoluciones. Kumar no reveló si Amazon pretende ampliar el concepto de la tienda "Go" a otras diferentes y aseguró que no hay planes de introducirla en su recientemente adquirida cadena de supermercados Whole Foods, pero apuntó que está desarrollada para que sea escalable.



TECNÓSFERA CON EFE*