¿Pensando en comprar TV para el Mundial? Esto es lo que debe saber

Si lleva tiempo contemplando cambiar de televisor pero aún no se ha lanzado al agua, tal vez esta es una buena época para tomar la decisión. En menos de un mes comienza el Mundial de Fútbol, y muchos aprovechan para buscar las mejores características y especificaciones con el fin de disfrutar al máximo este evento deportivo. El de Rusia 2018 no solamente será el primer campeonato que se podrá disfrutar en resolución 4K sino que traerá además otras novedades, como la posibilidad de seguir los partidos en realidad virtual y 360 grados. Los colombianos podrán disfrutar del Mundial a través de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT), el estándar para la transmisión de televisión abierta con el que se espera reemplazar el sistema análogo a finales del 2019 y que ya cuenta con 14 canales.

4k: Es el momento

El Mundial es la excusa perfecta para decidirse por un televisor 4K (3.840 por 2.160 píxeles). Esta es la máxima resolución ofrecida por los fabricantes (el 8K ya viene en camino) y permite obtener cuatro veces mejor definición, claridad y detalle que lo que brinda un full HD (1.920 por 1.080 píxeles). A fines del año pasado, la Fifa confirmó que los 64 partidos del Mundial serán producidos por primera vez en 4K (que es lo mismo que ‘ultra high definition’, UHD) con High Dynamic Range (HDR) o alto rango dinámico. Esto quiere decir que a la mayor resolución se suma una gama de luminosidad más amplia, con más niveles de intensidad entre las zonas oscuras y las claras.



DirecTV, que tiene los derechos de transmisión de todos los encuentros del Mundial para América Latina, anunció el lanzamiento de un canal 4K en el que transmitirá 56 partidos en vivo y 8 en diferido. Tenga en cuenta que para acceder a esta señal es necesario suscribirse y adquirir un decodificador especial. Miguel Ángel González, gerente de mercadeo y comunicaciones de Audio y Video para Samsung Colombia, explica que la mayoría de televisores 4K tienen escaladores de imagen, lo que significa que “sin importar el tipo de señal que tengan, el procesador va a tratar de llevar la imagen a la mejor calidad posible”. Otras plataformas como YouTube y Netflix ofrecen habitualmente contenidos con resolución 4K.

¿Y la pantalla?

El tipo de pantalla es uno de los aspectos imprescindibles en los que se debe fijar a la hora de comprar televisor. Led, Oled y Qled son las principales opciones en el mercado. Los paneles led brindan niveles altos de brillo, pero como cuentan con sistema de iluminación externo, es posible que no se logren negros tan definidos. En cambio, explica Catherine Ospina, gerente de producto de televisión de LG Colombia, las pantallas Oled tienen píxeles autoluminosos, lo que significa que “cada uno de ellos se apaga y se enciende de manera independiente”. Así garantiza negros perfectos y colores más vivos.



Los televisores Qled (un tipo de panel LCD) son una buena opción para quienes usen el televisor varias horas al día. De acuerdo con González, como este tipo de pantallas está compuesto por materiales inorgánicos para generar el color, no hay riesgo de degradación ni de ‘quemado’ de pantalla. En cuanto al tamaño, es claro que para disfrutar del Mundial se deben buscar, en lo posible, las mayores dimensiones. Pero es importante tener en cuenta el espacio disponible. Aunque en el mercado hay paneles de hasta 86 pulgadas, la tendencia se ubica entre las 55 y las 65 pulgadas. “Como ahora se tiene mejor calidad, no se necesita estar tan lejos, porque antes la imagen se distorsionaba”, afirma González. “Hoy, los televisores son tan delgados que se puede tener uno grande sin ocupar tanto espacio”, agrega Ospina.

Siempre ‘smart’

Pensar en un televisor que no sea inteligente ya no es una opción. Sin embargo, hablar de ‘smart’ no solo significa conectarse a internet y acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube y Facebook. También se debe hacer énfasis en que el manejo (‘usabilidad’) de la plataforma sea rápido, intuitivo y fácil. “Por ejemplo, que permita hacer cosas que potencializan la experiencia, como que el control remoto del televisor funcione como un ‘mouse’ ”, dice Ospina, quien agrega que para la época del Mundial existen varias funciones que pueden agregar interactividad. “Si van a repetir una jugada y quiere saber si hubo mano o no, puede hacer un zoom inteligente en una señal en vivo”, agrega.



Algunos televisores cuentan con un ‘modo fútbol’, una acción que permite ajustar la imagen y el sonido al contexto de un estadio, para ofrecer una mayor inmersión. “Configura toda la experiencia completa para que la persona se sienta como si estuviera en el estadio. Por ejemplo, ajusta el contraste para que el césped no se vea tan encendido y se puedan ver los colores como son”, añade Ospina.



Otros dispositivos también incluyen ‘apps’ especializadas para ver información, como las estadísticas del partido, los goles o el tiempo de cada equipo con la posesión de la pelota.

Procesador y velocidad

El procesador es el que permite que la operación del televisor sea efectiva. Daniel Ricardo Vanegas, jefe de Producto de Televisión de Sony Colombia, dice que eso significa enfocarse en las tareas que el televisor es capaz de ejecutar. Es necesario fijarse en que sea lo suficientemente potente como para soportar procesos multitarea, poder ver dos contenidos al tiempo o permitir que las aplicaciones se activen de forma rápida y suave.



“Los televisores con Android TV permiten cambiar de aplicaciones sin esfuerzo. Las personas pueden descargar juegos a su televisor como lo hacen en su celular”, dice el experto. Algunos procesadores analizan los contenidos y los mejoran de manera inteligente. “Pueden hacer un barrido por la imagen, mejorar el grano o la nitidez y tratar de acercarla mucho más a la realidad”, afirma Ospina.



Es vital fijarse en la tasa de refresco, un término que hace referencia a la cantidad de veces que se actualiza la imagen por segundo. Entre mayor sea la tasa, la cual se mide en hercios, más fluida será la imagen. También es conveniente fijarse en que el televisor tenga la opción de reproducir contenidos grabados en High Frame Rate (HFR), tecnología que hace uso de un mayor número de imágenes por segundo para ofrecer una mayor suavidad (hasta 120 fotogramas por segundo). “La idea es que no se vea borroso cuando son movimientos rápidos”, explica Ospina.

Importancia del sonido

Sin duda, el sonido juega un papel fundamental para avivar las emociones durante un partido de fútbol. Aunque hay televisores que vienen con altavoces integrados que llegan hasta los 70 vatios de potencia, usted puede amplificar mucho más la experiencia agregando una barra de sonido. “Se puede conectar al televisor por 'bluetooth' y ubicar en cualquier lugar. Se podrán amplificar detalles como los gritos de la hinchada y lo que pasa en la cancha”, dice Miguel Ángel González, de Samsung.



A la hora de adquirir la barra de sonido, Catherine Ospina, vocera de LG, recomienda buscar siempre el sello de Dolby Atmos, tecnología que garantiza un sonido envolvente desde todos los ángulos posibles.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

EL TIEMPO

En Twitter: @anamariavd19