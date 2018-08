La clave de wifi y otros 'secretos' de los cuarteles de Facebook

Desde el comienzo, los cuarteles centrales de Facebook pregonan el espíritu de innovación rebelde que dio origen, hace 14 años, a la firma: La dirección es 1 Hacker Way, y la entrada está flanqueada por el ícono de ‘Me gusta’. El campus –frente al que permanentemente hay una fila de autobuses trayendo visitantes– está poblado por afiches con lemas como Always be open y Doubt your doubts, y parece más apropiado para un festival musical que para una empresa de tecnología.

Ah, y la clave del wifi es M0v3F4st.



Esos detalles marcaron la primera impresión que un grupo de periodistas internacionales, del que hizo parte EL TIEMPO, recogió durante lo que sería una visita de ocho horas a la sede de la firma en Menlo Park, California, a fines del mes pasado.



No es habitual que la red social más famosa del mundo invite a la prensa a su cuartel general. De hecho, Debbie Frost, vicepresidenta de comunicaciones, reconoció que es la primera vez que esto ocurre en los cuatro años desde que se mudaron de Palo Alto a Menlo Park, una ciudad en el condado de San Mateo.



Con 2.500 millones de usuarios, el poderío social, tecnológico y económico de Facebook es innegable. Pero sucesivos escándalos sobre el manejo que les da a los datos de sus usuarios y su percibida inacción frente al tema de las noticias falsas y su influencia en elecciones democráticas han pasado factura. Por eso, Facebook invitó a la prensa a su casa… y nos mostró un comercial.

El clip de un minuto, titulado Here Together, muestra escenas de la vida doméstica al son de una melodía suave. Una voz masculina, cálida y juvenil dice: “Vinimos por los amigos, y encontramos a amigos de nuestros amigos, a mamá, a nuestra ex, nuestra jefe (…) y hallamos a otros como nosotros, y nos sentimos menos solos. Pero entonces algo pasó, y tuvimos que lidiar con spam, clickbait, fake news, abuso de la información. Eso va a cambiar. Desde ahora, Facebook va a hacer más para mantenerte seguro y proteger tu seguridad”.

Fue John Hegeman, director a cargo de las políticas del Newsfeed que determinan qué ve cada usuario según el casi mítico algoritmo de Facebook, el encargado de ilustrar la lógica detrás de su funcionamiento. Hegeman llegó a la reunión solo horas después de enfrentar la ira de quienes vieron como irresponsable su posición acerca del caso Infowars. En declaraciones a la prensa, Hegeman indicó que la página del medio del teórico de la conspiración Alex Jones no podía ser eliminada de la plataforma “solo” por compartir información falsa. Menos de veinte días después, Facebook removió cuatro páginas pertenecientes a Jones, aludiendo a repetidas violaciones de sus normas.

Historias y video

Pero, más allá de sus problemas, la visita al corazón de Facebook sirvió para ver de cerca al equipo humano que mueve esta colosal empresa. Profesionales de todas las razas, áreas de conocimiento, lo mismo jóvenes que viejos, se unen en torno a ideales comunes y es fácil identificarse con su pasión.



Por eso, escuchar directamente a los responsables de formatos tan exitosos como las Historias es una oportunidad para anticipar la evolución de un recurso cuyo éxito ha sorprendido incluso a la propia Facebook.



Max Eulenstein, director de Producto para Facebook Stories, dijo: “La gente usa su perfil de Facebook como un espacio para expresar lo que son y guardar sus recuerdos. Estamos probando highlights, una forma de escoger tus historias favoritas y compilarlas en colecciones temáticas a las que les puedes dar un título y una imagen”. Mientras que las historias normales desaparecen después de 24 horas, los highligts permanecen en el perfil hasta que el usuario decida borrarlos.



El video cobra cada vez más importancia para Facebook, y por eso Instagram, que es propiedad de la empresa, ha invertido en la generación de un nuevo servicio, IGTV, que básicamente busca ser un canal de televisión especializado en video vertical dirigido a los móviles.



Ignacio de los Reyes, jefe de comunidades de Instagram para América Latina, entregó estadísticas que muestran una tendencia creciente hacia el consumo de video en los celulares. Con mil millones de usuarios, de los que el 80 % está por fuera de EE. UU., Instagram quiere ponerse al frente de la ola.



“Debemos pensar en la manera como solíamos ver televisión y la forma como los adolescentes ven ahora contenidos. Sabemos que los adolescentes ven 40 por ciento menos televisión que hace cinco años y que Instagram vio aumentar sus reproducciones de video un 60 por ciento tan solo en el último año”, anota De los Reyes.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología de EL TIEMPO

@WilsonVega