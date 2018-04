¿Por qué no puede dejar de revisar su celular?

28 de junio 2017 , 10:11 a.m.

Muchas personas sienten constantemente la necesidad de estar revisando su teléfono aunque este no tenga notificaciones pendientes, o moverse a través de los íconos de la pantalla buscando algo que hacer. Un experto ha señalado recientemente una solución para esto: configurar el teléfono en blanco y negro.



Se trata del doctor James Hamblin, quien también es editor de la revista estadounidense The Atlantic. El especialista detalló que esta simple modificación puede ayudar a los usuarios a tomar un poco menos de atención a su celular.

Según la explicación de Hamblin, los colores brillantes pueden atrapar la atención de las personas y mantenerlas interesadas, aunque no exista mucho de interés en la pantalla. El experto hace una especial mención a los colores rojos, precisamente el que enmarca los pequeños círculos de notificación sobre las aplicaciones.



Al quitarle los colores brillantes a la pantalla, Hamblin explica que se le quita interés al teléfono, las redes sociales no parecen tan llamativas y las personas no se ven tan ligadas a mantener su atención en la pantalla del dispositivo.



¿Cómo lograr esta configuración? Para aquellas personas que utilicen iOS es un procedimiento simple: deben dirigirse hasta "Ajustes" del dispositivo, luego seleccionar "General", y desde ahí avanzar hasta la opción de "Accesibilidad". En esta pantalla se debe buscar "Adaptaciones de pantalla" y luego seleccionar "Filtros de colores", ahí se marca la opción de escala de grises.

En el caso de Android es un poco más complejo, ya que se debe activar el menú para desarrolladores. Esto es posible desde la configuración del dispositivo. El usuario debe bajar hasta "Acerca del teléfono" y encontrar la opción de "Número de compilación", desde ahí se debe tocar reiteradas veces hasta que el dispositivo informe que se han activado las opciones para desarrolladores.



Luego de esto, volver al menú principal de ajustes y seleccionar "Accesibilidad", luego "Corrección de color", y entonces entregará la opción para activar la escala de grises. Cabe destacar que en los dispositivos Android, los nombres de las opciones pueden variar ligeramente debido a las modificaciones realizadas por cada fabricante.



Si bien esta opción en los dispositivos está creada para aquellas personas con algún grado de daltonismo, el doctor Hamblin asegura que el truco puede ayudar a despegarse de los teléfonos.



EL UNIVERSAL (México) /GDA