La Ocde concede el cuarto lugar a Colombia en datos abiertos

Este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), concedió el cuarto lugar a Colombia en el ranking sobre aprovechamiento de datos abiertos. La lista es liderada por Corea del Sur, Francia y Japón.



Esta es la segunda vez que el país participa en esta medición desde que solicitó su ingreso a la Ocde. En el 2015, ocupó el onceavo lugar y los resultados publicados este año corresponden a la labor realizada durante el 2016

El reporte, llamado OURData Index, mide la capacidad que tienen los gobiernos en la apertura, uso y reuso de la información que tiene el Estado y qué tanto se la entrega a los ciudadanos de manera clara y sencilla.



Esa información, generalmente, se brinda a través de una o varias plataformas web, en formatos estándar con una estructura de fácil comprensión.



La encuesta, que consta de 140 preguntas sobre apretura, uso y aprovechamiento de datos, es ejecutada por el grupo de Open Digital Government and Open Data de la Ocde, y fue diligenciada principalmente por los CIO de cada país perteneciente a la organización, y algunas economías candidatas, como Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, el viceministro TI, Daniel Quintero Calle, afirmó que estar dentro de este listado y ocupar el cuarto lugar, es un mensaje positivo para Colombia y para el resto de países que hacen parte de la organización.



"Ocupar los primeros lugares en esta medición es bastante importante para el país. Es un mensaje tremendo que le estamos enviando al mundo (...). El problema es que la gente no entiende la importancia que tiene usar y reclamar los datos abiertos. Si los ciudadanos acceden a este tipo de información pueden ayudar a controlar y a elevar la transparencia del Estado".



Quintero aseguró que mediante la plataforma nacional www.datos.gov.co, administrada por el ministerio TIC, ha sido posible recopilar más de 5.000 conjuntos de datos, publicados por más de 700 entidades públicas del orden nacional y territorial.



"Con los datos abiertos no solo es posible elevar la transparencia del gobierno, también permiten crear empresas e, incluso, conocer cuáles son las clínicas y hospitales que ofrecen los mejores servicios. Los datos no solo ayudan en el sector salud y en el empresarial, también está ayudando en el educativo".



El análisis de datos abiertos de Gobierno de la OCDE incluye información de negocios; registros; patentes y marcas; bases de datos de licitaciones públicas; información geográfica; legal; meteorológica; datos sociales y transporte.



TECNÓSFERA