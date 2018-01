Lentamente empresas colombianas se suben al bus de la digitalización

Las empresas colombianas han mejorado en materia de digitalización, pero aunque el 96 por ciento utiliza internet, un 45 por ciento aún no tiene presencia en la web.



Así lo indican las cifras presentadas en un reciente estudio publicado por el Ministerio de TIC y la Cámara de Comercio de Bogotá, que analizó cómo utiliza el sector empresarial las tecnologías tradicionales y las nuevas.

Los resultados del 'Estudio de Digitalización', adelantado por el Observatorio de Economía Digital, muestra que en materia de 'Tecnologías Maduras', las más tradicionales, la gran mayoría de las empresas mejoró, pasando de un índice de uso de 26, en 2015, a 55 a cierre de 2017.



Algunos ejemplos son: un 93 por ciento utiliza computadores, un 96 por ciento usa internet y un 91 por ciento cuenta con canales de comunicación como el correo electrónico.



Sin embargo, en materia de tecnologías avanzadas, como lo son el BigData, el Machine Learning, el Internet de las cosas (IOT) y la Inteligencia Artificial el panorama es preocupante.



Según explicó Juanita Rodríguez, nueva viceministra de Economía Digital, en entrevista con EL TIEMPO, “las empresas se tienen que meter en el cuento si quieren mejorar competitividad y sobrevivir”.



Los datos sobre tecnologías avanzadas muestran un panorama donde solo un 17 por ciento de las empresas usan computación en la nube y un 9 por ciento integra temas de Internet de las Cosas.



Escasamente un 3 por ciento trabaja con Big Data, un 2 por ciento con Inteligencia Artificial y un 1 por ciento utiliza la robótica, la realidad virtual y el ‘blockchain’.



La tecnología avanzada más apropiada por las empresas colombianas es, con un 28 por ciento, la de los sistemas de ciberseguridad. Tema en el que Colombia tiene, desde 2011, una de las primeras estrategias de seguridad digital de la región, a nivel nacional, enfocada a los negocios.



Según la viceministra, aunque la Gran Encuesta de TIC reportó que las personas consideran que internet es importante para su negocio, esas personas no necesariamente están conectadas o tienen presencia en línea y pocas cuentan con alguien para la administración de sus servicios de tecnología.



"Esto es nuevo para todo el mundo, pero no nos podemos quedar atrás. Es preocupante que hasta ahora estemos comenzando a entender el tema de avanzada. La inversión de las empresas en estas tecnologías permitirá aumentar su competitividad y que no desaparezcan”, aseguró.



Según explicó Rodríguez, lo importante es que las empresas empiecen a entender estos temas. Para ella, la razón de que las empresas colombianas no se hayan apropiado tanto de tecnologías avanzadas es en parte miedo a lo desconocido, desconocimiento de su importancia y falta de proveedores de esos servicios.



"Esta tecnología es un futuro que no les ha tocado y no han visto sus impactos en los negocios. A las empresas tradicionales les cuesta dar el paso al frente, aunque las startups ya lo tengan claro. Además, existe poca de oferta en campos como el de Big Data y necesitamos más compañías que se dediquen a ello", afirmó.

Planes para el cambio de gobierno

Ante el cambio de gobierno que tendrá lugar en 2018. Rodríguez aseguró que la estrategia del Viceministerio se enfocará en dejar una política de transformación digital que describa una serie de pasos que deben seguir las empresas que quieran iniciar con su proceso.



El énfasis del plan estará en sectores productivos como la construcción, el comercio, el sector agro y el de textil-moda, y en continuar impulsando el talento TI, para involucrar nuevos profesionales y técnicos en el sector. Según la funcionaria, ocupaciones como ‘analítica de datos’ y ‘seguridad digital’ tienen un 95 y un 100 por ciento de empleabilidad respectivamente.



Así mismo, la viceministra de Economía Digital aseguró que para 2018 tiene en mente un plan centrado en las TIC para el crecimiento económico.



“De alguna manera, creo que 'Vive Digital' se ha convertido más en un plan de Estado que de gobierno. Tenemos la esperanza de que se siga construyendo sobre lo construido y dejar una política de transformación digital para dar acompañamiento a varios sectores. Exponiendo los argumentos sobre la importancia de esto con historias humanas y concretas sobre el desarrollo de los planes que hemos desarrollado en este periodo de gobierno”, puntualizó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA