Código vital para el funcionamiento del iPhone se filtró en la web

08 de febrero 2018 , 11:31 a.m.

Apple enfrenta una importante fuga de seguridad, pues se filtró en internet un código fuente de iOS que garantiza el inicio confiable del iPhone.

Con este componente los ciberciminales pueden encontrar vulnerabilidades en el sistema operativo y permitirles descifrar un iPhone. Incluso, es posible facilitar el jailbreak, un proceso que suprime algunas de las limitaciones impuestas por Apple.



Expertos en el tema aseguran que la filtración también podría permitir a los programadores avanzados emular iOS en plataformas que no sean de Apple.



El código fue publicado, según el portal estadounidense 'Motherboard', en GitHub, una plataforma de desarrollo colaborativo. De acuerdo con al medio, Apple presentó una solicitud de eliminación de derechos de autor y obligó a la empresa a eliminar el código.



Al parecer el componente que se filtró es un iBoot, un servicio que se encarga de verificar que la versión del firmware sea legítima cuando se requiere recuperar el dispositivo.



El portal estadounidense detalla que el código pertenece a la versión iOS 9, aunque no se descarta la posibilidad que también esté presente en iOS 11.



No es la primera vez que este código es publicado en internet. El año pasado se filtró en Reddit, pero en ese entonces pasó desapercibida.



TECNÓSFERA