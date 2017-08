La innovación se está tomando la Orinoquía

13 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Hace cinco años, al sur-occidente del país, llegó un invitado que le ha dado un impulso especial al sector de las tecnologías de la información (TI) y que, gracias al desarrollo de iniciativas en ciencia, tecnología e innovación, ha logrado no solo mejorar la productividad de algunas empresas, sino también la calidad de vida de los colombianos que viven en esta zona.



El del Orinoco TIC es uno de los once clústeres que existen en ocho regiones del territorio nacional y que, a la fecha, ya cuenta con 30 empresas afiliadas, un centro de investigación, ocho universidades de la región adscritas y varios reconocimientos.

Gracias al engranaje entre organismos públicos y privados, el año pasado el sector de las TI facturó 30.000 millones de pesos y generó 450 empleos directos en la Orinoquía. La vocación de este clúster es la de la seguridad y defensa, por lo que la articulación con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec) ha sido clave.



Diego Andrés Hernández, subteniente de la Fuerza Aérea y director de la Modelación y Simulación en este organismo, explica que los proyectos de investigación que lideran “tienen un segundo o tercer uso para aplicaciones como salud, educación y turismo”.



Emerson Durán, fundador y director de Orinoco TIC, señala la importancia de formar parte de la Red Nacional de Clústeres TI.



“El Mintic nos ha apoyado en el fortalecimiento de la industria de TI, con la estrategia de especialización regional inteligente y acceso a programas como Bring it on y Apps.Co, para descubrimiento y consolidación de nuevos negocios”, explica Durán.



El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los Llanos (Ceindetec) también forma parte del clúster. Su director, César José Cote, cuenta cómo desde su organismo se ha logrado el desarrollo de tecnología que, a bajo costo, puede resolver problemas en campos como agro, el turismo y la educación.



“Logramos llevar la tecnología más allá del papel y es por eso que ya desarrollamos 42 productos distintos, de acuerdo a las necesidades puntuales de los clientes”, asegura Cote, para quien la importancia de formar parte de Orinoco TIC pasa por el tener acceso a asesorías, pero también poder llevar su oferta a más y mejores escenarios.



El aporte del clúster se ve en la cotidianidad de los orinoquenses. Es así como en el municipio de Acacías, Meta, un grupo de 25 pescadores de especies ornamentales ha mejorado sus prácticas gracias a un ‘software’ que los alerta sobre las condiciones de los peces.



Mario Javier Sánchez, director de la Corporación Pangea –adscrita al clúster y líder del proyecto de la pesca ornamental–, señala que esta innovación, que además contempla un sistema de energías alternativas para mantener el oxígeno en los acuarios, demuestra cómo las TI pueden estar al servicio de diferentes actividades, no solo mejorando las prácticas, sino también ahorrando costos.



MÓNICA VARGAS

Especial para EL TIEMPO