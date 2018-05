Cisco eliminaría todos sus anuncios en YouTube

El fabricante de sistemas de telecomunicaciones Cisco está retirando todos sus anuncios en línea de YouTube debido a los temores de que los anuncios aparezcan en contenido nocivo dentro de la plataforma. Así lo expresó la directora de marketing de Cisco, Karen Walker, en una publicación del blog de la compañía el miércoles pasado.

Según Reuters, la publicación, que parece haber sido eliminada del sitio web el jueves, manifestaba disgusto frente a la posibilidad de que sus anuncios "terminen accidentalmente en el lugar equivocado, como en un video de transmisión con contenido sensible",



El fabricante de dispositivos de red aseguró que continuará utilizando YouTube como una plataforma para compartir el contenido de video de Cisco, pero no en pauta.



La acción de Cisco responde a un informe de CNN del mes de abril, en el que decía que los anuncios de más de 300 compañías, incluida Cisco, se ejecutaban en canales extremistas en YouTube. Según el informe, las compañías, sin saberlo, podrían haber ayudado a financiar algunos de estos canales a través de los anuncios que pagaron por YouTube.



Cisco no respondió a una solicitud que buscaba comentarios sobre la eliminación del blog de su sitio web.



Alphabet, propietaria de YouTube, dijo que se ha asociado con los anunciantes para realizar cambios.



"Nos hemos asociado con los anunciantes para realizar cambios significativos en la forma en que enfocamos la monetización en YouTube con políticas más estrictas, mejores controles y una mayor transparencia. Estamos comprometidos a continuar este diálogo y hacerlo bien ", dijo un portavoz de Google a Reuters.



YouTube dijo en un informe publicado el mes pasado que había eliminado alrededor de 5 millones de videos de su plataforma por infracciones de la política de contenido en el cuarto trimestre del año pasado antes de que los espectadores los vieran.



REUTERS