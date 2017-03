Así disfrutaron un grupo de ciegos y sordos el Estéreo Picnic

Es la primera vez que Estefany Cintana Quiñones acude a un concierto, pero no solo eso, también es la primera vez que disfruta de la música. Sintió, finalmente, el significado de una canción, los acordes de una melodía pero sobre todo esa emoción que cambia el ánimo de cualquiera y que pone a latir el corazón una vez empieza a sonar.



Cintana, de 23 años, asistió con un grupo de nueve personas sordas al Festival Estéreo Picnic, en Bogotá. Aunque no escucharon los temas, pudieron vivir la experiencia a su manera.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) habilitó un espacio para que a través de una pantalla gigante pudieran ver a un grupo de intérpretes de lengua de señas, quienes les daban detalles acerca de las letras de las canciones, los sonidos y los instrumentos. Pero además, estuvieron en una tarima especial creada especialmente para que sintieran las vibraciones de la música.



Cuatro personas ciegas también estuvieron en el evento. En su caso, contaron con un sistema de audiodescripción que funciona a través de la aplicación WAD. Pudieron enterarse de todo lo que ocurre en la tarima, escuchar información sobre el vestuario de los artistas, los movimientos, los instrumentos y las actuaciones de las diferentes agrupaciones. Dentro de una cabina habilitada, un grupo de personas les contaron todos los detalles. Por su parte, Gabriel Muñoz, un joven con discapacidad visual experto en música, se encargó de explicarles sobre la historia de las canciones y los intérpretes.



La actividad hizo parte de una serie de iniciativas del MinTIC que buscan fortalecer la inclusión a través de dos programas: el Centro de Relevo (una plataforma para que las personas sordas y oyentes puedan comunicarse entre sí, a través de teléfonos, celulares, computadores y tabletas, con la ayuda de intérpretes) y ConVerTIC (un programa que impulsa la descarga gratuita de ‘Jaws’, un software lector de pantalla para personas ciegas que les permite escuchar la información que va apareciendo en las pantallas de los computadores).

“Me vibran las piernas. Me palpita el corazón”

“A veces veo a mis hermanos o familiares muy conectados con la música y me pongo a pensar cómo hago yo para sentirla. En ocasiones veo videos y siento que quiero estar allí, quiero sentirlo”, relata Carlos Pinilla, un estudiante de séptimo semestre de diseño de moda de la Universidad Ecci que nació con sordera y que también asiste por primera vez a un concierto.



Sonriente, espera ansioso el comienzo del evento en el escenario del Multiparque, en el norte de la capital. No esconde su emoción pues asegura que es una oportunidad para demostrar que las personas sordas también pueden estar en este tipo de espectáculos. A su lado todo el tiempo está su amiga Estefany. “Me habían hablado de Estéreo picnic pero no sabía qué era, hoy que estoy aquí veo que hay diferentes carpas, hay muchas cosas, estoy muy emocionada”, dice la joven.



De repente, la banda Nanook El Último Esquimal sale al escenario e inmediatamente Etefany y Carlos se empiezan a mover al ritmo de la música. Bailan en grupo, se miran los unos a los otros y sonríen.



“Siento las vibraciones. Es emocionante poder entender las letras a través de la intérprete, me lleva a moverme, a bailar. Estoy abriendo mi corazón”, cuenta Pinilla.

Y es que los toques de la batería, del sintetizador y de las guitarras parecen retumbar en las tablas de la tarima como estruendos que los alejan del silencio por unos instantes.





Tecnología para el alma

Elcy Rivera no conoce ninguno de los grupos que se presentaron en Estéreo Picnic pero disfruta como cualquiera de los cientos de jóvenes que asisten. Su hija Ana María Marín, de 21 años, la acompaña y la guía por los espacios. Rivera perdió la visión hace 22 años luego de sufrir por un tiempo desprendimiento bilateral de la retina.



A sus 43 años es una mujer alegre, vanidosa, sociable, habladora y sobre todo muy segura de sí misma. Fue la primera en acomodarse en la tarima. Con su celular en la mano y audífonos puestos pudo disfrutar con más detalle el concierto. “Siendo una persona ciega, uno pasa más rico cuando te describen algo”, asegura.



La aplicación WAD permite a las personas con discapacidad visual acceder al sistema de audiodescripción. “Nos están describiendo una mujer en el escenario que está bailando, cómo está vestido el cantante, los instrumentos, la historia de la banda”, relata Rivera.



Al final, personas oyentes, con visión y con discapacidad estuvieron disfrutando del mismo espectáculo. El evento fue una oportunidad para enviar un mensaje de inclusión: que las personas con discapacidad no sean marginadas y que todos accedan a las oportunidades por igual.



“Ojalá nos unamos y compartamos esas experiencias de vida de cada uno y así podemos generar una inclusión real, adaptarnos los unos a los otros y estar en un mismo nivel”, dijo Cintana.



Ana María Velásquez Durán

Redacción Tecnósfera

En twitter: @Anamariavd19