“La ciberseguridad debe hacer parte de la transformación digital”

Gary Loveland, líder global de ciberseguridad de Pricewaterhouscooper, viaja por el mundo explicándole a otras empresas cuáles son las prácticas de seguridad de la información que aplica la reconocida firma de consultoría. El experto asegura que el entrenamiento, la educación y la prevención son los aspectos claves de la estrategia de esta empresa.

En entrevista con EL TIEMPO desde Andicom 2017, Loveland señaló que la mayoría de las compañías no cuentan con una estrategia de ciberseguridad para sus procesos de transformación digital. “Suelen esperar a que algo malo pase y luego tomar medidas y ser reactivo en ciberseguridad no es efectivo. Lo que hacen normalmente es pasarse a nuevas tecnologías para negocios como la nube y transformación digital pero mientras hacen eso olvidan realizar la parte de seguridad”, señala.



“Es como si construyéramos un carro muy elegante pero que no tiene seguros. Eso es lo que pasa con las compañías, se mueven a nuevos sistemas y tecnologías pero no incluyen seguridad”, añade Loveland.



Otro de los retos, de acuerdo con el especialista, es que las compañías carecen de recursos para realizar adecuadamente sus procesos de transformación garantizando la seguridad de la información. “Muchas de estas nuevas tecnologías son nuevas y se necesita tiempo para realizar entrenamiento y educación, así que solo por comprar una buena herramienta no significa que tendrás toda la seguridad, necesitas implementarlo y manejarlo correctamente o de lo contrario no conseguirás el valor de la herramienta. Para las compañías es difícil hacer la inversión para este entrenamiento”, dice.



Loveland concluye que la tendencia de lanzar nuevas tecnologías sin procedimientos de seguridad adecuados y preparados continuará. “Desafortunadamente lo que vemos es que cada vez que hay un avance en la tecnología, la seguridad suele dar un paso hacia atrás. Por ejemplo, cuando el primer teléfono salió no había concepto de seguridad, ahora tú tienes una contraseña para controlar el acceso”, afirma.



TECNÓSFERA

CARTAGENA