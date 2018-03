Gobierno alemán intenta controlar ciberataque a su red

02 de marzo 2018 , 09:56 a.m.

Luego de que el Gobierno de Alemania reconociera que fue víctima de una un ataque informático a su red, el portavoz del Ministerio de Interior, Johannes Dimroth, admitió que no se puede garantizar "ciento por ciento" que el ataque haya acabado.



Este jueves el vocero informó a la prensa que el ataque a "la técnica informática y las redes del Estado federal" ha sido "aislado y controlado" y evitó dar más detalles de lo sucedido, alegando que no se ha concluido la investigación para esclarecer los hechos.

Según las escasas informaciones que ha facilitado el Gobierno al Parlamento, a mediados de diciembre se detectaron "indicios de infección" y a principios de enero se consiguieron nuevos datos que incrementaban la sospecha de un ciberataque. A mediados de febrero se desarrollaron las medidas necesarias para aislar el ataque, observar su avance -para intentar desentrañar el origen y los objetivos del agresor- y, finalmente, pararlo y limpiar el sistema.

La declaración se dio luego de que medios alemanes publicaron previamente que piratas informáticos extranjeros, presuntamente rusos, habían atacado la red interna del sistema informático del Ministerio de Exteriores y de otros organismos de las fuerzas de seguridad.



Las primeras informaciones difundidas apuntaban al llamado grupo de espionaje "APT28", que es relacionado con expertos rusos. Los "hackers" habrían accedido así, al menos en un caso, a datos relevantes de Exteriores y probablemente de otros departamentos de la seguridad del estado. Al "APT 28" se le atribuyó el ciberataque detectado en mayo de 2015 contra el sistema informático del Bundestag (Parlamento federal), revelado a raíz de ciertas anomalías en el funcionamiento de su red interna y presuntos intentos de desconocidos de penetrar en su base de datos.



Sin embargo, según el semanario "Der Spigel", el ataque procede de presuntos hackers rusos denominados "Snake", también conocidos bajo el nombre de "Turla". De acuerdo con el medio, ese grupo, que presuntamente actúa por encargo de los servicios secretos rusos, habría intentado lograr información interna del Gobierno alemán.



Los legisladores de ese país exigieron respuestas sobre por qué no fueron informados antes pues el comité parlamentario alemán, que supervisa las agencias de inteligencia del país, fue informado sobre el incidente por primera vez el jueves, según informa la cadena Deutsche Welle.



El Gobierno alemán, aseguró Dimroth, comprende y comparte el enfado del Parlamento y, en este sentido, el Ministerio de Interior tiene en marcha una investigación interna para analizar el origen de la filtración y estudiar si procede presentar una demanda.



En un encuentro con corresponsales extranjeros en Alemania, Sandro Gaycken, asesor del Gobierno alemán y de la OTAN en el área de ciberseguridad, estimó que la pista rusa es "plausible", pero prácticamente imposible de demostrar desde el punto de vista técnico.



Gaycken, director del Instituto de la Sociedad Digital del European School of Management and Technology de Berlín, aseguró que todos los grandes servicios de inteligencia espían las redes de otros países y subrayó lo sencillo que supone "falsear" la huella digital de estas operaciones para simular que se trata de un ataque ruso, estadounidense o norcoreano. Los ataques informáticos, añadió, son algo "cotidiano" y elogiar la seguridad de la red informática del Gobierno alemán es pura "propaganda": es más segura que la red de una pyme y se han invertido muchos recursos para ello, pero un buen hacker puede entrar sin problemas al ser redes abiertas al exterior, explicó.



El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, advirtió por su parte de que se trata de un ataque "a tomarse muy en serio", llevado a cabo "con profesionalidad" y "extensamente planeado".



"El atacante altamente profesional fue monitoreado por las autoridades de seguridad con el fin de obtener más información sobre el modo de ataque y el objetivo del atacante e iniciar medidas de seguridad apropiadas para cada caso ... Estas medidas aún están en curso", dijo el ministro en un comunicado.



