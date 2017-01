Presentan carro que encuentra parqueadero por su cuenta

Faraday Future es una compañía de construcción de automóviles fundada en 2014. Su base de operaciones se asienta en Gardena, California.Su misión: redefinir los métodos de construcción de carros eléctricos. Después de años de expectativa, exhibieron su primer modelo de producción: el FF 91. El costo del mismo no fue revelado. Las primeras unidades se distribuirán a partir de 2018.



El FF 91 alcanza los 60 km/h en 2,39 segundos. Su aceleración fue superior a la de otros modelos probando en el escenario, como el Tesla Modelo S (2,5 segundos), el Tesla Modelo X (2,9 segundos), el Ferrari 488 GTB (3 segundos) y el Bentley Bentayga (4 segundos).



La capacidad de batería es de 130 kilovatios por hora. La autonomía ofrecida es de 600 kilómetros y se recarga en una hora. La potencia erogada por el vehículo es de 1.050 caballos de fuerza, según la compañía.



No solo parece ser un carro eléctrico de notables prestaciones, al menos en el papel, también viene acompañado de un sistema de inteligencia artificial que le permite navegar las vías de forma autónoma. Para ello, cuenta con 10 cámaras de 360 grados provistas de sensores, 13 radares, 12 sensores de ultrasonido y un sensor 3D láser.



Uno de los detalles más llamativos de la presentación fue una demostración en la cual el FF 91 no solo fue capaz de parquearse solo, sino de encontrar el espacio de estacionamiento por su cuenta. El conductor lo dejó en la entrada de parqueadero y el auto se movió solo por el lugar hasta encontrar un lugar disponible, como se puede ver en este video:





