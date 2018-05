Después de enfrentamientos, Uber y Waymo están 'rompiendo el hielo'

Dara Khosrowshahi, presidente ejecutivo de Uber afirmó que se están adelantando conversaciones con la unidad de conducción autónoma Waymo, de Alphabet, casa matriz de Google, meses después de la disputa legal que les enfrentó en el pasado por violación de secretos corporativos. El pronunciamiento del ejecutivo señala un posible deshielo en las relaciones entre las empresas.

Khosrowshahi se pronunció en un escenario durante el Code Conference. Indicó que la relación de Uber con Waymo estaba "mejorando" desde que la compañía de movilidad compartida llegó a un acuerdo en febrero de pagar a Waymo 245 millones de dólares en acciones para resolver el proceso.

"Estamos teniendo conversaciones con Waymo. Si algo sucede, genial. Si no, podemos vivir con eso también ", dijo Khosrowshahi. Waymo es un "proveedor de tecnología increíble" y tenerlo en la red de Uber sería algo bueno, agregó.



Waymo se negó a comentar. En una demanda presentada el año pasado, la empresa de Alphabet llevó a Uber a las cortes después de que la aplicación nombrara a uno de sus ex ingenieros como jefe del proyecto de automóviles sin conductor de Uber. Especialmente porque el empleado, que había trabajado en el desarrollo de tecnologías como el lidar (un desarrollo similar a un radar que funciona con luz para detectar objetos alrededor) se llevara consigo miles de documentos confidenciales. La demanda le costó a Uber tanto tiempo como dinero en su desarrollo de automóviles sin conductor.



Sin embargo, después de adelantar el caso contra Uber, Waymo ha procedido con planes para operar sin su ayuda, desarrollando una flota de autos que, según dijo, se impulsó a sí misma unos 6 millones de millas en vías públicas.



Khosrowshahi dijo que cree que la tecnología detrás de la conducción autónoma será compartida, y que cualquier empresa como Waymo que quiera liderar el sector tendrá que asociarse con Uber, debido a la red de usuarios de teléfonos inteligentes de Uber.



Waymo planea lanzar un servicio basado en la aplicación este año que ofrece paseos a los pasajeros en un automóvil Waymo completamente autónomo sin conductor. También tiene una asociación con Lyft Inc, un rival de Uber.



Según dijo el ejecutivo, Uber planea reiniciar su propia operación de automóvil sin conductor en los próximos meses, después de suspender las pruebas en Arizona este mes a raíz de un accidente fatal que involucró a uno de sus vehículos.



"Volveremos a la ruta durante el verano", dijo, y agregó que el episodio fatal eventualmente "nos hará una mejor compañía".



REUTERS