Empleados de Google piden transparencia frente a 'DragonFly'

Los planes de Google de lanzar un motor de búsqueda en China no se realizarán en el corto plazo, según dijo su presidente ejecutivo en una reunión de toda la compañía. La comunicación de Sundar Pichai llega en un momento en el que los empleados de Alphabet se han opuesto a convenios anteriores y pide mayor transparencia y supervisión sobre el proyecto.

Según Reuters, el presidente ejecutivo, Sundar Pichai dijo al personal que aunque el desarrollo, conocido bajo el nombre clave de 'Dragonfly', se encuentra en una etapa inicial la idea de proporcionar más servicios en el país más poblado del mundo encaja con la misión global de Google.



La versión del buscador tendría que ceder en algunos aspectos con la censura en China para poder lograr una aprobación del gobierno de ese país, donde el control de contenidos es estricto y servicios como Twitter, Facebook o YouTube han sido bloqueados.

Hasta ahora, los ejecutivos de la compañía no han hecho comentarios públicos sobre Dragonfly, y sus comentarios en la reunión de toda la compañía marcaron la primera manifestación pública sobre el proyecto desde que se filtraron detalles al respecto.



Según una transcripción de la reunión, Pichai dijo: "Bien si la compañía querría o podría lanzar un buscador en China, no está nada claro”. Según el directivo, el equipo de Google lleva tiempo en una etapa de exploración y sigue evaluando opciones.



La revelación del esfuerzo secreto del gigante tecnológico tomó por sorpresa a algunos de sus empleados de Google y ha despertado el malestar en algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, a quienes les preocupa que al aceptar las exigencias de la censura, Google valide las prohibiciones de China sobre la libre expresión.



Según una petición interna vista por Reuters, cientos de empleados han pedido a la compañía que brinde más "transparencia, supervisión y responsabilidad" sobre el asunto.



En el pasado, empleados de Google se opusieron al Proyecto Maven, que apoyaba al pentágono con herramientas de inteligencia artificial. Después de unas cartas de desacuerdo Google anunció que no renovaría la alianza, con la que buscaban desarrollar tecnología de inteligencia artificial para drones.



"Necesitamos urgentemente más transparencia, un asiento en la mesa y un compromiso con procesos claros y abiertos: los empleados de Google necesitan saber qué estamos construyendo", afirma el documento.



