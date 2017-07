Para frenar hurto, se han bloqueado cerca de 10 millones de celulares

16 de julio 2017 , 12:15 a.m.

Desde el 2012, el Gobierno Nacional está liderando una estrategia para combatir a los criminales que se dedican a la alteración y comercialización de celulares hurtados en Colombia.

Según datos suministrados por el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), dicha medida ha permitido el bloqueo de cerca de 6,25 millones de equipos entre agosto del 2015 y mayo del 2017, adicionales a los 3,46 millones que han sido bloqueados por hurto o extravío, para un total de 10 millones de equipos bloqueados aproximadamente.



Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo. Hace dos años, las autoridades identificaron la adaptación de las estructuras criminales, enfocándose en el acopio, alteración y comercialización de equipos robados como la modalidad utilizada para evadir los controles contra el hurto de teléfonos en el país.



Por tal motivo, desde el sector TIC se adelantaron varios planes para disminuir ese delito. De acuerdo con Germán Darío Arias, director general de la CRC, para combatir el robo de teléfonos fue necesario el trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones y las entidades reguladoras.

“Para el diseño e implementación de los controles técnicos, el Ministerio TIC y la CRC contaron con el apoyo de los operadores de servicios móviles, quienes, en cumplimiento de las medidas regulatorias, hicieron importantes inversiones para llevar a cabo la detección y bloqueo de los equipos de los cuales no es posible verificar su procedencia del mercado legal”, añadió el director.

Registro de Imei

Para frenar a las bandas criminales, la primera medida aplicada fue el registro del Imei (la cédula que cada teléfono celular tiene desde el momento que es fabricado) y así identificar la procedencia y propietario de cada uno de los celulares que funciona en las redes del país.



Según datos de la CRC, desde agosto del 2015 hasta mayo del 2017, se registraron de 49,6 millones de equipos. En total, fueron bloqueados 4,6 millones por no registro.

La entidad reguladora informó que desde marzo de este año se han bloqueado 2.300 equipos que no cuentan con un Imei sin formato, es decir, que posiblemente han sido alterados.



En el caso de los equipos con Imei inválido (que no ha sido asignado por ningún fabricante certificado) son detectados en la red móvil y bloqueados después de 30 días de haber notificado esa condición al usuario. Desde octubre del 2016 se han bloqueado 1,1 millones de estos equipos.



En el proceso de homologación, que es la verificación de marcas o modelos que cumplen con los requisitos necesarios para funcionar en el país, en el 2016 se detectaron más de siete millones de equipos que estaban registrados. En total, han sido bloqueados 505.000 equipos en mayo del 2017, mes en el cual comenzó este control.



Con los Imei duplicados, entendidos como aquellos que posiblemente han sido alterados en uno o varios equipos, se ha detectado que los mismos son utilizados en 925.000 celulares. Los usuarios que demuestren que adquirieron su celular de manera legal, los podrán seguir utilizando. Los restantes serán bloqueados a partir de julio del 2017.



El ministro TIC, David Luna, afirmó que “el apoyo de los ciudadanos es muy importante para que se sigan viendo resultados, compren únicamente en sitios autorizados, teléfonos debidamente homologados, registren su Imei y reporten el hurto de sus equipos”.



TECNÓSFERA