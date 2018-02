Así puede cambiar, vender o comprar legalmente celulares usados 

No todas las personas están dispuestas a invertir millones de pesos en un celular. La compra de teléfonos de segunda mano es una solución, que en muchos casos resulta un 30 o un 40 por ciento más económica. Sin embargo, el hurto de celulares es una problemática pues delincuentes buscan vender teléfonos ajenos para lucrarse. Ante la situación, tres emprendedores colombianos crearon Celucambio, una plataforma para vender, comprar y cambiar smartphones que verifica el origen y la legalidad de los teléfonos.

“En Bogotá cada minuto se roban un celular. Cada 2 minutos se vende un smartphone que ha sido hurtado" así explica Juan Camilo Salazar, cofundador de Celucambio, el origen de su emprendimiento.



"Las personas todavía no entienden muy bien las consecuencias de comprar un dispositivo robado, pero creemos que cada vez es más importante. Nosotros tenemos un protocolo estricto para poder garantizar que el equipo que se compra por celucambio es legal", indicó Salazar.



Para asegurarse de la legalidad de los celulares, se verifican los reportes del código IMEI asociado al dispositivo. Después de corroborar que no hay notificaciones por pérdida o robo, Celucambio se asegura de que la venta la realice directamente el propietario y no terceros. Una vez el teléfono pasa el proceso, la empresa realiza el traspaso de propiedad a su nombre para que pueda ofrecerse en la plataforma.

Celucambio, que existe oficialmente desde 2015, logra unas 400 transacciones mensuales. Con esas cifras, en menos de tres han años ha vendido más más de 10.000 celulares inteligentes usados legales.



"Hablamos de un consumo inteligente. Reutilizar tecnología que puede estar en perfectas condiciones te hace responsable con el medio ambiente. Se puede dar uso a celulares antes de que caigan a la basura prematuramente. Nosotros nos encargamos de arreglar los equipos según el estado en que nos llegan y además ofrecemos un servicio de garantía de 90 días, en caso de falla o problema con el equipo. O lo arreglamos o lo cambiamos por un del mismo modelo que fue comprado", dijo el emprendedor.



Su modelo de negocio se basa en el arreglo de celulares usados para ponerlos en venta y aumentar la vida útil de los dispositivos en el mercado. Celucambio ofrece tres servicios para los usuarios: comprar, vender y cambiar.



Para comprar un equipo, el usuario ingresa y revisa el catálogo de celulares disponibles. En la plataforma aparecen modelos Samsung, Apple, LG, Huawei, entre otros. El proceso de compra es virtual y la entrega del dispositivo puede realizarse a domicilio.



Para vender un equipo usado debe describir el estado y rendimiento del celular. Después la plataforma enviará una oferta y si decide continuar con la venta puede elegir entre llevarlo a una de las sedes de la startup (una está ubicada en el Centro Comercial Santa Fe y otra en el barrio La Castellana) o pedir que recojan el equipo a domicilio.



Además, en la modalidad de cambio, su viejo también smartphone puede servirle como parte de pago para la compra del modelo que escoja dentro de la página. "Por ejemplo, tú nos das tu iPhone 5 y nosotros te damos el iPhone 6. Solo pagas un excedente" aseguró Salazar.



Según Salazar el proyecto empresarial nació de una amistad de más de 10 años entre él y sus dos socios Diego Romero y Javier Galindo, quienes tenían experiencia en la venta y reparación de celulares, consolas de videojuegos y otros artefactos.



"Javier, Diego y yo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo, jugábamos fútbol juntos y un día charlando nos preguntamos ¿por qué no aunamos esfuerzos? ustedes conocen de venta de celulares y yo de plataformas tecnológicas. Así decidimos desarrollar Celucambio, nuestra propia web. Con ella buscamos asegurar la legalidad de los modelos que vendemos, pero también queremos impactar en la responsabilidad con el medio ambiente" agregó el emprendedor.



Para el futuro, la startup, que ha recibido el apoyo de aceleradoras como Innpulsa y el programa Apps.co del Ministerio de las TIC, buscan consolidar un modelo de B2B (business to business) creando alianzas con fabricantes y operadores como Sony, Apple, Samsung, Claro y Movistar.



Su proyección es poder vender también los equipos de retoma. De esta forma, cuando los usuarios los entreguen a los operadores sus equipos como parte pago de modelos nuevos, Celucambio podría comprar los celulares usados directamente y luego comercializarlos.



LINDA PATIÑO

@LinndaPC

​REDACCIÓN TECNÓSFERA