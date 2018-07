Huawei P20 Pro: un teléfono brillante, más allá del diseño

A comienzos de esta década era difícil hallar alguien en la calle que supiera qué era Huawei, que pronunciara bien el nombre o, mucho menos, que usara uno de sus teléfonos. Es por lo menos notable que apenas unos años después estén lanzando en el mercado colombiano un flagship como el P20 Pro.

Dentro del armazón de vidrio y metal del P20 Pro hay más que suficientes componentes para sostener esta reseña. Pero faltaría algo si no comenzamos por el exterior.



Huawei decidió traer a Colombia la versión Twilight de su dispositivo, que con su mezcla de tonos azules y morados y su acabado brillante –ambos exclusivos de esta referencia– hace de este un aparato cuya apariencia única sabe robarse todas las miradas.



Es, por supuesto, un imán para las huellas dactilares y es una pena –si bien una pena necesaria– tener que ponerle un forro protector.

El énfasis es la cámara

Lo único que interrumpe ese espejo púrpura es la cámara, que esta vez no es dual, sino triple. Huawei soltó todas las amarras en este apartado y dotó el P20 Pro de un combo de 68 megapíxeles, entre los 40 del sensor RGB principal, los 20 del sensor monocromático y los 8 del teleobjetivo.



El resultado es si no la mejor cámara en un celular hasta el momento, ciertamente una de las más versátiles, que por momentos hace olvidar que se tiene en las manos un teléfono y no una cámara compacta.



Esto es particularmente cierto en condiciones de poca luz, en las que la inteligencia artificial de la cámara logra acercar las fotos a lo que ve el ojo humano. Lo irónico es que la mayoría de los usuarios hallará tan conveniente el modo automático que probablemente no se aventuren a explorar el modo Pro.



También es destacable el modo de ‘cámara superlenta’. Al igual que el Samsung Galaxy S9, el P20 Pro es capaz de capturar video en alta resolución a 960 cuadros por segundo.



Y como si 68 MP en la parte trasera no bastaran, la cámara frontal del P20 Pro tiene un descomunal sensor de 24 MP y cuenta con un modo retrato optimizado.



La pantalla OLED de 6,1 pulgadas, de bordes ultradelgados, se interrumpe para dar cabida a un notch como los que se imponen en los teléfonos de alta gama de otros fabricantes. Gracias a eso, la cara frontal integra un sistema de reconocimiento facial. En todo caso, si así se desea, el notch se puede ocultar a la vista con un ajuste en la pantalla.

Con tantas innovaciones en materia de cámaras, no deja de llamar la atención que el P20 Pro llegue con las mismas especificaciones de procesador (Kirin 970), almacenamiento (128 GB) y memoria RAM (6 GB) que el Mate 10 Pro de 2017. Es claro cuál es el énfasis en este dispositivo, que se puede comprar por $ 3’299.900.



En cuanto a la batería, este aparato cuenta con certificación de seguridad TÜV para su tecnología SuperCharge y su batería de 4.000 mAh, asegura el fabricante; soporta 17 horas de reproducción de video, 22 de llamada y 75 de reproducción musical. En las pruebas que realizamos, más que basta para garantizar su funcionamiento en condiciones normales a lo largo de un día.



En resumen, nada mal para una firma que era desconocida apenas hace unos años.

El primer teléfono 5G, en 2019

A comienzos de 2018, casi una veintena de fabricantes de celulares anunciaron que confían en lanzar sus primeros terminales 5G en algún punto del próximo año. La semana pasada, Huawei se sumó al listado cuando su CEO rotativo, Eric Xu, hizo el anuncio en la inauguración del Mobile World Congress Shanghai. En el corazón del dispositivo, que busca hacer uso de las incipientes redes de quinta generación, y que medios especializados especulan podría ser una phablet de la familia Mate, estará el primer chip Kirin 5G de Huawei, cuyo lanzamiento se espera en marzo.



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET